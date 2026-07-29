2026-YKS tercih süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sürecinin başladığını açıkladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaylara tercih döneminde yayımlanan tercih kılavuzu ile YÖK Atlas verilerinden yararlanmaları tavsiyesinde bulundu.

Tercih sürecinde uzman desteğinin de önemine dikkati çeken Ersoy, “Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos’ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Tercihler 10 Ağustos’ta sona erecek

2026-YKS kapsamında üniversite tercih işlemleri, 10 Ağustos’a kadar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adayların tercihlerini yapmadan önce 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor.