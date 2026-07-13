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AjansHaber Videolar Gündem Türkiye’nin 30 tonluk insani yardımı Venezuela’ya ulaştı

Türkiye’nin 30 tonluk insani yardımı Venezuela’ya ulaştı

Depremin ardından Türkiye tarafından gönderilen 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela’ya ulaştı. Yardımlar, Türk arama kurtarma ekiplerinin görevini tamamlayarak ülkeye dönüş yaptığı iki askeri kargo uçağıyla Caracas’a sevk edildi.

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Depremlerden etkilenen Venezuela için Türkiye tarafından gönderilen 30 ton insani yardım malzemesi, iki askeri kargo uçağıyla başkent Caracas’taki Simon Bolivar Havalimanı’na ulaştı.

Yardımları, Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil karşıladı.

Büyükelçi Karamanoğlu, yaptığı açıklamada Türk kurumlarının deprem felaketinin ardından büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, Türk arama kurtarma ekiplerinin iki hafta boyunca sahada profesyonel bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Karamanoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı personeline teşekkür ederek, Venezuela halkı ve yetkililerinin Türk ekiplerinin çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Türkiye’nin, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde Venezuela’nın verdiği desteği unutmadığını vurgulayan Karamanoğlu, görevlerini tamamlayan Türk ekiplerini ülkeye getiren iki askeri kargo uçağının aynı zamanda yaklaşık 30 ton insani yardım malzemesini de Venezuela’ya ulaştırdığını kaydetti.


 

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#yardım
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