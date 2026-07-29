Gülistan Doku soruşturmasında dijital inceleme kararı

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporları, siber inceleme kayıtları ile teknik ve fiziki takip tutanaklarında şüpheliler hakkında çeşitli iddialara yer verildi. Savcılık sevk yazısında, kamu görevinin sınırlarının aşıldığı ve kamu gücünün hukuka aykırı şekilde kullanıldığı yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Para transferlerine ilişkin savunma

Dosyada yer alan finansal incelemelere göre, bazı para transferlerinin koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun hesabı üzerinden ihraç polis Gökhan Ertok’a gönderildiği tespit edildi.

İfadesinde söz konusu transferleri kabul eden eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, “Anne ve babadan varlıklı bir aileyiz. Zaman zaman ihtiyaç olunca harçlık gönderdiğim oldu.” savunmasını yaptı.

Sonel, Ertok’u resmi görevde bulunan bir komiser olarak bildiğini öne sürerek tahliyesini talep etti.

SIM kart iddiası

Soruşturma dosyasında, Gülistan Doku’ya ait SIM kart bilgilerinin ihraç polis Gökhan Ertok’a verildiği iddiasına da yer verildi.

Sonel’in avukatı, SIM kartın Doku’nun bulunmasına katkı sağlamak amacıyla teslim edildiğini savunurken, dosyadaki teknik inceleme raporlarında söz konusu SIM kart üzerinden bazı verilerin silindiği ve içeriklerde değişiklik yapıldığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Sonel’in, yalnızca sosyal medya hesaplarının aidiyetinin tespit edilmesini istediğine ilişkin beyanının, koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun ifadesiyle çeliştiği kaydedildi.

Savcılık: “Kamu gücünü araç kılan yapı”

Cumhuriyet Başsavcılığı sevk yazısında, şüphelilerin savunmalarının mevcut deliller karşısında yeterli görülmediği belirtilerek, iddiaya konu yapının kamu görevinin sınırlarını aşan ve kamu gücünü araç olarak kullanan bir ilişki ağı niteliğinde olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Dijital materyaller incelemeye alındı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın genişletilmesi kapsamında Tuncay Sonel’in Ankara ve Elazığ’daki adreslerinde el konulan cep telefonu, dizüstü bilgisayar, harici disk ve diğer dijital depolama cihazlarının adli bilişim incelemesine alınmasına karar verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin cihazlardaki veri trafiği, iletişim kayıtları ve dijital içerikleri inceleyerek rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Tutuklama kararında AİHM içtihatlarına atıf

Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, delillerin karartılma ihtimali ve adaletin işleyişine zarar verme riski bulunduğu gerekçesiyle Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok’un tutuklanmasına karar verdi.

Kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından Letellier/Fransa, Matznetter/Avusturya ve Ringeisen/Avusturya kararlarına atıf yapılarak, kamu düzenini etkileyebilecek nitelikteki ağır suçlarda tutuklama tedbirinin hukuken ölçülü olabileceği değerlendirmesine yer verildi.