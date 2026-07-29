Kadıköy Rıhtım Camisi’nin yapımına ilk kazık çakıldı

Kadıköy’de inşa edilecek ve aynı anda 7 bin kişinin namaz kılabileceği Kadıköy Rıhtım Camisi’nin yapımına ilk fore kazığın çakılmasıyla resmen başlandı.

Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, cami derneğinde düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır sürdürülen planlama ve hukuki süreçlerin ardından inşaat aşamasına geçildiğini belirtti.

Kaya, 2015 yılında başlayan planlama sürecinin tamamlandığını ifade ederek, Diyanet İşleri Başkanlığına ait caminin sosyal ve kültürel tesisleriyle birlikte bir yaşam alanı olarak inşa edileceğini söyledi:

“2015 yılında başlayan planlama süreci ve ardından gelen hukuki süreçler hamdolsun netliğe kavuştu. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait bir camiyi, sosyal ve kültürel tesisleriyle birlikte bir yaşam alanı olarak inşa etme sürecini bugün resmen başlatmış oluyoruz.”

Sosyal ve kültürel yaşam alanı olacak

Projenin yalnızca bir ibadethaneden ibaret olmadığını vurgulayan Kaya, cami bünyesinde sanat atölyeleri, kütüphane, konferans salonları, aşevi, taziye evi ve 4-6 yaş Kur’an kursunun yer alacağını belirtti.

Osmanlı mimarisinin günümüze uyarlanmış bir örneği olarak tasarlanan caminin dört minareli olacağını aktaran Kaya, arka minarelerin üç, ön minarelerin ise iki şerefeli olarak inşa edileceğini kaydetti.

Deprem güvenliği ön planda

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Kaya, ilk etapta kapsamlı bir zemin iyileştirme çalışmasının yürütüleceğini söyledi.

Bu kapsamda yaklaşık 2 bin 100 fore kazık ile 6 bine yakın jet grout uygulaması yapılacağını belirten Kaya, İstanbul’un olası deprem risklerinin dikkate alınarak zeminin güçlendirileceğini ifade etti.

Zemin iyileştirme çalışmalarının ardından öncelikli hedeflerinin otoparkı Kadıköylülerin hizmetine açmak olduğunu belirten Kaya, cami inşaatının daha sonra hızla sürdürüleceğini dile getirdi.

3 yılda tamamlanması hedefleniyor

Kaya, yüklenici firmanın projeyi yaklaşık 3 yılda tamamlamayı öngördüğünü belirterek, bu sürenin daha da kısaltılması için çalışacaklarını söyledi.

Kadıköy Rıhtım Camisi, tamamlandığında aynı anda 7 bin kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak. Projede ayrıca 750 araçlık kapalı ve 300 araçlık açık otopark da yer alacak.