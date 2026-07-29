MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı İstanbul’daki evinde ölü bulundu 

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul’un Kilyos semtindeki evinde ölü bulundu. Yakınlarının uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine yapılan ihbar sonrası adrese gelen ekipler, Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İddiaya göre, Kilyos’taki evinde tek başına yaşayan Kaşıkçı’dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 37 yaşındaki Kaşıkçı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı

Kaşıkçı’nın ölüm nedeninin henüz belirlenememesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuyla netlik kazanması bekleniyor.

MasterChef şampiyonluğuyla tanınmıştı

Aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı, profesyonel mutfak kariyerine İstanbul’daki çeşitli otellerde başladı. Daha sonra Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir sörf otelinde başşef olarak görev yapan Kaşıkçı, 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasını kazanarak geniş kitleler tarafından tanındı.

“Kızıl Sakal” lakabıyla bilinen Kaşıkçı, yarışmanın ardından İstanbul’a dönerek kendi restoranı “Kızıl Sakal Sandviç”i açmış ve gastronomi alanındaki çalışmalarını burada sürdürüyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Kaşıkçı’nın vefatı, gastronomi camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.