29 Temmuz 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
21:31 Ahmet Davutoğlu siyasetten çekildiğini açıkladı
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milletimizin umutlarını boşa çıkarmayacağız"
19:32 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı İstanbul’daki evinde ölü bulundu  
16:56 Kene tutunmasında 10 gün kritik: Uzmanlardan doğru müdahale uyarısı
AjansHaber Gündem MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı İstanbul’daki evinde ölü bulundu  

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı İstanbul’daki evinde ölü bulundu  

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul’un Kilyos semtindeki evinde ölü bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yayınlanma
14
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı İstanbul’daki evinde ölü bulundu  

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul’un Kilyos semtindeki evinde ölü bulundu. Yakınlarının uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine yapılan ihbar sonrası adrese gelen ekipler, Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İddiaya göre, Kilyos’taki evinde tek başına yaşayan Kaşıkçı’dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 37 yaşındaki Kaşıkçı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı

Kaşıkçı’nın ölüm nedeninin henüz belirlenememesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuyla netlik kazanması bekleniyor.

MasterChef şampiyonluğuyla tanınmıştı

Aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı, profesyonel mutfak kariyerine İstanbul’daki çeşitli otellerde başladı. Daha sonra Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir sörf otelinde başşef olarak görev yapan Kaşıkçı, 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasını kazanarak geniş kitleler tarafından tanındı.

“Kızıl Sakal” lakabıyla bilinen Kaşıkçı, yarışmanın ardından İstanbul’a dönerek kendi restoranı “Kızıl Sakal Sandviç”i açmış ve gastronomi alanındaki çalışmalarını burada sürdürüyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Kaşıkçı’nın vefatı, gastronomi camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Kene tutunmasında 10 gün kritik: Uzmanlardan doğru müdahale uyarısı
Kene tutunmasında 10 gün kritik: Uzmanlardan doğru müdahale uyarısı
#Yaşam / 29 Temmuz 2026
Kadıköy Rıhtım Camisi’nin yapımına ilk kazık çakıldı
Kadıköy Rıhtım Camisi’nin yapımına ilk kazık çakıldı
#Gündem / 29 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
MİT, 1933 yılına ait “gizli mektup açma” formülünü paylaştı
MİT, 1933 yılına ait “gizli mektup açma” formülünü paylaştı
Demokrat Parti’den Yeni Parti’ye: CHP’den kopan siyasi hareketlerin yolculuğu
Demokrat Parti’den Yeni Parti’ye: CHP’den kopan siyasi hareketlerin yolculuğu
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
Karbonatın kansere karşı gücü: Bilim ne diyor?
Karbonatın kansere karşı gücü: Bilim ne diyor?
Otomotiv
Mercedes-Benz C-Class with EQ Technology: Mercedes’in gerçek geri dönüşü
Mercedes-Benz C-Class with EQ Technology: Mercedes’in gerçek geri dönüşü
Gündem
Başsavcılık, CHP etkinliğindeki “cast ajansı” iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
Başsavcılık, CHP etkinliğindeki “cast ajansı” iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
Dışişleri: "Guterres’in Kıbrıs çabalarını takdirle karşılıyoruz"
Dışişleri: "Guterres’in Kıbrıs çabalarını takdirle karşılıyoruz"
Gülistan Doku soruşturmasında dijital inceleme kararı
Gülistan Doku soruşturmasında dijital inceleme kararı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.