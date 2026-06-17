Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 18-20 Mayıs tarihlerinde belediye ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar işlemleri karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Soruşturma çerçevesinde daha önce bazı şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulandığı aktarıldı.

Devam eden çalışmalarda belediye personeli ile özel sektör temsilcileri arasında imar ve inşaat süreçlerine ilişkin usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğunun tespit edildiği ifade edildi. Bu kapsamda elden ve banka hesapları üzerinden yaklaşık 6 milyon lira tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğine dair yeni delillere ulaşıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilileri S.Y. ve R.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyaller ile soruşturmaya konu belge ve verilerin incelenmek üzere emniyet birimlerince el konulduğu aktarıldı.

Öte yandan soruşturmanın 18-20 Mayıs’taki ilk dalgasında gözaltına alınan 4 şüpheliden belediye satın alma birimi koordinatörü O.A, gazeteci E.A. ve encümen üyesi B.S’nin tutuklandığı, bir şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.