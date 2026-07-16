15 Temmuz’un 10. yılında dünyadan ortak mesaj: Demokrasi ve milli irade vurgusu

FETÖ’nün Türk demokrasisini ve anayasal düzeni hedef alan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken, o gece milletin ortaya koyduğu direniş Türkiye’nin sınırlarını aşan programlarla bir kez daha hafızalara taşındı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye’nin yurt dışındaki büyükelçilikleri, başkonsoloslukları ve diğer temsilciliklerinin ev sahipliğinde çok sayıda ülkede anma programları gerçekleştirildi. Törenlerde şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi; düzenlenen panel, konferans, belgesel gösterimi ve fotoğraf sergileriyle darbe girişimi sırasında yaşananlar katılımcılara anlatıldı.

KKTC’de 15 Temmuz şehitleri Boğaz Şehitliği’nde anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 15 Temmuz şehitleri, Girne’deki Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı. Programa KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri yetkililer, bakanlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende, TİKA tarafından KKTC’ye getirilen 15 Temmuz şehidi Murat İnci’nin kızları Müberra, Dürdane ve Melisa Elif İnci de yer aldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, 15 Temmuz’da cumhuriyete vurulmak istenen darbenin şehit ve gazilerin kahraman mücadelesiyle önlendiğini belirterek toplumsal hafızanın canlı tutulmasının önemine dikkat çekti.

Başçeri, darbe girişimi nedeniyle hayatını kaybeden şehitlerin anısına Boğaz Şehitliği’ne dikilen zeytin fidanlarının her geçen gün büyüdüğünü belirterek şunları kaydetti:

“İrade de zafer de bizimdir. 15 Temmuz hain darbe girişimi, devlete yönelik büyük tehdidi ortaya çıkardı. Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için ölümü görüp ölüme yürüyen Türk milletine aittir.”

Tören duaların edilmesi, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan fidanlığın ziyaret edilmesiyle tamamlandı.

Azerbaycan’dan 15 Temmuz’un 10. yılında güçlü dayanışma mesajı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki İstiklal Müzesi’nde düzenlenen programa Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, büyükelçilik müşavirleri, Türk kurumlarının temsilcileri, Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Akgün, FETÖ’nün devletin en hassas kurumlarına sızarak Türkiye’nin anayasal düzenini hedef aldığını belirtti.

Örgütün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler açısından güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Akgün, FETÖ’nün propaganda, aldatma ve casusluk yöntemleriyle yurt dışında varlığını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Azerbaycan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren Türkiye’nin yanında yer aldığını belirten Akgün, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Azerbaycan devleti ve halkının sergilediği dayanışmanın “tek millet, iki devlet” anlayışının güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Akgün, FETÖ ile mücadelenin yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuktan doğan hakları temelinde, devlet ve millet birlikteliğiyle bu sinsi terör örgütüne karşı yürüttüğü uzun soluklu mücadeleyi yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürecektir.”

Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan video gösterilirken, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar da sergilendi. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duayla sona erdi.

Kazakistan’da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla şehitler için anma töreni düzenlendi.

Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğindeki programa, Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek, Kazakistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kazakistan Temsilcisi Ahmet Budan, Astana'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın 15 Temmuz’un 10. yılı dolayısıyla hazırlanan video mesajı gösterildi.

Kazakistan’ın darbe girişiminin ilk anlarından itibaren Türkiye’nin meşru hükümetine verdiği desteğe dikkat çeken Kapucu, şunları kaydetti:

“Kazakistan hükümetine bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye olarak, Kazakistan dahil yurt dışında faaliyet gösteren FETÖ yapılanmalarının çökertilmesi ve deşifre edilmesi konusunda her türlü desteği vermeye hazırız.”

Tören, şehitler için Kur’an-ı Kerim okunması ve 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceye ilişkin fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Bosna Hersek’te 15 Temmuz hafızası şehit yakınlarıyla yaşatıldı

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Türkiye Büyükelçiliğinde düzenlenen programa Büyükelçi Emin Akseki, TİKA’nın organizasyonuyla ülkeye gelen 15 Temmuz şehit ve gazi yakınları ile Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Büyükelçi Akseki, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye dışında planlandığını ve içerideki iş birlikçiler aracılığıyla hayata geçirilmek istendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Dışarıda planlandı, içerideki işbirlikçileriyle hayata geçirilmek istendi. Ama ne hesabı yapanlar ne de hesabı uygulayanlar, Türkiye’nin asla diz çökmediğini, asla diz çökmeyeceğini hesap edemediler. 15 Temmuz gecesi millet bir destan yazdı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, çelik iradesi sayesinde yazdı.”

Büyükelçilikteki törenin ardından, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic’in de katılımıyla Kovaçi Şehit Mezarlığı’nda şehitler için dua edildi.

Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi’nde de dua programı gerçekleştirildi. Şehitlikte ve camide düzenlenen programlara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman da katıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından Başçarşı’da, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz’da yaşananları yansıtan karelerinden oluşan sergi açıldı.

Rusya’da FETÖ tehdidine dikkat çekildi

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen programa Büyükelçi Tanju Bilgiç, büyükelçilik müşavirleri, Türk kurumlarının temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda 15 Temmuz’da yaşananlara ilişkin video gösterildi ve şehitler için dua edildi.

15 Temmuz gecesi yaşananların bir darbe teşebbüsünün ötesinde, Türkiye’nin demokratik ve anayasal düzenini hedef alan kanlı bir terör eylemi olduğunu vurgulayan Büyükelçi Bilgiç, şunları kaydetti:

“15 Temmuz gecesi yaşananlar hain bir darbe teşebbüsünün ötesinde demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki anayasal düzeni devirmeyi hedefleyen kanlı bir terör eylemi olarak tarihe geçmiştir.”

Bilgiç ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Rusya’da yayımlanan Kommersant gazetesi için “15 Temmuz: Devlet egemenliğinin korunması ve yeni nesil tehditlere karşı ortak direnç” başlıklı bir makale kaleme aldı.

Arnavutluk’ta milli irade ve demokrasi vurgusu

Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği tarafından başkentteki Büyük Göl Parkı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Törene Büyükelçi Barış Ceyhun Erciyes, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk ve Arnavut vatandaşlar ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Erciyes, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ’nün darbe girişimine karşı sergilediği direnişle kazandığı demokrasi zaferinin 10. yılını andıklarını belirtti.

FETÖ'nün yalnızca Türkiye'yi hedef alan bir örgüt olmadığını, faaliyet gösterdiği ülkelerin kamu düzeni açısından da ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Büyükelçi Erciyes, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün yegane hedefinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu varsaymak büyük bir yanılgıdır. Örgüt, insani yardım, eğitim, ticaret gibi faaliyetlerin arkasına sığınarak ve dini değerleri istismar ederek dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmaya gayret göstermekte, vergi kaçakçılığından kara para aklamaya ve göçmen kaçakçılığına uzanan yasa dışı faaliyetlerle bulundukları ülkelerin kamu düzenini tehdit etmektedir."

Törende şehitler için dua edildi ve 15 Temmuz gecesi ile sonrasında çekilen fotoğraflar sergilendi.

Tiran’da ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz” paneli düzenlendi.

Balkanlar’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sırbistan, Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’da da anma programları düzenlendi.

Sırbistan’daki programda 15 Temmuz şehit ve gazi yakınları ağırlandı, darbe girişimini anlatan video gösterildi ve fotoğraf sergisi açıldı. Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, darbe girişimi sırasında Sırbistan’ın Sancak bölgesinde Türkiye’ye destek için sokağa çıkanların unutulmayacağını ifade etti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki törende Büyükelçi Çağatay Erciyes, FETÖ’nün Türkiye’nin milli iradesini ve anayasal düzenini hedef alan uluslararası bir suç ağı olduğunu belirtti. Erciyes, Yunanistan’dan FETÖ, PKK ve DHKP-C başta olmak üzere Türkiye’yi hedef alan terör örgütleriyle mücadelede iş birliğini güçlendirmesini beklediklerini söyledi.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki programda Türk milletinin darbe girişimi karşısında demokratik meşruiyeti ve anayasal düzeni korumak için ortaya koyduğu irade anlatıldı. Katılımcılara "15 Temmuz Zafer Bizim, İrade Bizim" konulu video gösterildi.

Bulgaristan’da ise İletişim Başkanlığı ile Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği iş birliğinde program düzenlendi. İletişim Başkanı Duran’ın video mesajının gösterildiği etkinlikte, “İrade Bizim, Zafer Bizim” temalı video izlendi ve darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.

Orta Doğu’dan Türkiye’ye dayanışma mesajları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ürdün, Irak, İran ve Filistin’de çeşitli anma programları gerçekleştirildi.

Ürdün’ün başkenti Amman’daki Türkiye Büyükelçiliğinde düzenlenen program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı, şiir dinletisiyle devam etti. Programda, 15 Temmuz’un 10. yılı dolayısıyla şehitlerin ruhuna ithafen okunan 10 hatmin duası edildi.

Büyükelçi Yakup Caymazoğlu, FETÖ’nün yalnızca Türkiye’yi hedef alan bir yapı olarak görülmesinin büyük bir yanılgı olduğunu belirterek örgütün faaliyet gösterdiği ülkeler açısından da risk taşıdığını söyledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Türk Şehitliği’nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından anma programı düzenlendi. Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve FETÖ’nün oluşturduğu tehdit anlatıldı. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, örgüt tamamen tasfiye edilinceye kadar FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

İran’ın başkenti Tahran’daki Türkiye Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen törende şehitlere dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Büyükelçi Hicabi Kırlangıç, Türkiye’nin halkın bilinci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli tutumuyla önemli bir badireyi atlattığını belirterek 15 Temmuz’un bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Filistin’in Doğu Kudüs kentinde gerçekleştirilen programda ise Filistin halkının 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin yanında yer aldığı hatırlatıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın darbe girişiminin ardından dayanışma amacıyla Türkiye’yi ziyaret eden ilk liderlerden biri olduğu belirtildi.

Gürcistan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı’nın ev sahipliğinde anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program öncesinde, 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna ithafen Tiflis’teki camide Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Büyükelçi Arı, terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çekerek Türkiye’nin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde terörle mücadelede ön saflarda yer almaya devam ettiğini söyledi.

Somali’den Türkiye ile dayanışma mesajı

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama, Somali Tarım ve Sulama Bakanı Mohamed Abdi Hayir Maareeye, Somali’deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Somali Türkiye Mezunları Derneği üyeleri ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar rahmetle anıldı.

Programda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anlam ve önemini anlatan video gösterildi. Darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için dua edilirken Türk milletinin demokrasi uğruna verdiği mücadele bir kez daha hatırlatıldı.

Eğitimlerini Türkiye’de tamamlayan Somalili mezunlar da programa katılarak Türk halkıyla dayanışma mesajı verdi.

NATO Karargahı’nda 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Brüksel’deki NATO Karargahı’nda düzenlenen törende şehitler anıldı. Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye’nin geçen 10 yılda güvenlik alanında yerli kaynaklarıyla önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek NATO Zirvesi’nde ülkenin Avrupa güvenliğindeki merkezi rolünün bir kez daha teyit edildiğini söyledi.

Türkiye’nin NATO nezdindeki Daimi Temsilciliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Brüksel’deki NATO Karargâhı’nda anma töreni gerçekleştirdi.

Programa NATO Daimi Temsilciliği ve Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanlığı personelinin yanı sıra NATO Yazmanlığı ile Askerİ Yazmanlığında görev yapan Türk vatandaşları katıldı.

Tören, şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün bu yıl “İrade Bizim, Zafer Bizim” temasıyla anıldığını belirtti.

Bu iradenin, vatanın bağımsızlığı ve demokrasi uğruna canını feda etmekten çekinmeyen Türk milletinden güç aldığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

“15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden bu yana geçen 10 yılda her alanda güvenliğimizi kendi yerli kaynaklarımızla adeta yeniden inşa ettik, küresel bir başarı hikayesine dönüştürdük.”

15 Temmuz darbe girişiminden 10 yıl sonra, 7-8 Temmuz’da Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde NATO Zirvesi’nin başarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Öztürk, “Türkiye'nin her alanda kaydettiği ilerlemeler ve Avrupa güvenliğinde oynadığı merkezi rol, tüm NATO müttefiklerimiz tarafından bir kere daha teslim ve teyit edildi.” diye konuştu.

Kolombiya’da 15 Temmuz anma programı

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliği ile Türkiye Maarif Vakfı iş birliğinde anma programı düzenlendi.

Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Emir Salim Yüksel’in yanı sıra Türk kurumlarının temsilcileri, farklı ülkelerin diplomatik misyon yetkilileri, askerî ataşeler, yabancı basın mensupları ve Türk vatandaşlarının katıldığı program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Kolombiya’nın millî marşlarının okunmasıyla başladı. Etkinlikte 15 Temmuz gecesine ilişkin video gösterildi.

Programda konuşan Büyükelçi Yüksel, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye demokrasisini hedef alan bir komplo olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bu kapsamda, Kolombiya'daki Maarif Vakfı binasında Kolombiyalı dostlarımızı ve resmi makam temsilcilerini ağırladık. Kendilerine 15 Temmuz darbe girişimini, bunun Türkiye demokrasisi açısından ne ifade ettiğini, Türk halkının darbeye karşı gösterdiği direnişi ve bu süreçten elde edilen kazanımları anlattık. Etkinliğin oldukça faydalı geçtiğini düşünüyorum.”

FETÖ’nün yalnızca Türkiye için değil, uluslararası sistem açısından da tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Yüksel, darbe girişiminin Türkiye tarihi ve demokrasisi açısından taşıdığı önemi Kolombiyalı yetkililere anlattıklarını söyledi.

Program kapsamında katılımcılar, Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin 15 Temmuz günü ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

New York’ta 15 Temmuz etkinlikleri

ABD’nin New York eyaletinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu tarafından Türkevi’nde gerçekleştirilen etkinliğe New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türk ve ABD vatandaşları ile davetliler katıldı.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Başkonsolos Yazal, Türkiye’nin birliğini ve gücünü hedef alan girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Halen etrafımızda ülkemizin birliğine, gücüne ve aldığı mesafeye göz diken, kıskanan, bunu engellemeye çalışan güçler, ülkeler, örgütler mevcut.”

BM Daimi Temsilcisi Yıldız da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesindeki liderliğinin belirleyici olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımızın liderliği orada hakikaten belirleyici oldu.”

Türk halkının darbe girişimine karşı devletine sahip çıktığını belirten Yıldız, Türk ordusunun içindeki hain unsurlardan arındıktan sonra daha da güçlendiğini ve son 10 yılda birçok başarıya imza attığını belirtti.

Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın 15 Temmuz için özel hazırlanan video mesajı gösterildi. Etkinliğin ardından Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezildi.

Komite ayrıca darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla New York sokaklarında dolaştırdığı dijital kamyonlarla farkındalık çalışması yürüttü.

Londra’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın ev sahipliğinde anma töreni düzenlendi.

Büyükelçilik konutundaki programa Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali, Türk ve yerel kurumların temsilcileri ile Türk ve İngiliz davetliler katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz videosu gösterildi ve o gece çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Büyükelçi Ertaş, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Türk milletinin direnişi ve güvenlik güçlerinin mücadelesiyle engellendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Milli şuur sahibi olmayan, yabancı istihbarat örgütlerinin kullanışlı maşası terör örgütü, milletimizin devletine bağlılığını hesap edemedi. Bu sınavı alnımızın akıyla geçtiğimiz için gurur duyuyoruz.”

Aradan geçen 10 yılın FETÖ’nün karanlık yapısını daha açık biçimde ortaya koyduğunu vurgulayan Ertaş, örgütle yurt dışındaki mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Dakar’da 15 Temmuz’un 10. yılı anıldı

Senegal’in başkenti Dakar’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılı dolayısıyla Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu’nun ev sahipliğinde anma programı düzenlendi.

Programa Tunus ve Cezayir’in Dakar büyükelçileri, Türk kurumlarının temsilcileri, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Program, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların anısına saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Büyükelçi Karaoğlu, 15 Temmuz’da hayatını kaybedenleri hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek darbe girişiminde bulunanların da unutulmayacağını söyledi.

15 Temmuz gecesi millet ile devlet arasında ortaya konulan dayanışmanın Türkiye’nin en büyük gücü olduğunu ifade eden Karaoğlu, şöyle konuştu:

“48 saat içerisinde ayağa kalkan bir ülkeyi, halkının peşini bırakmayan devletini, devletinin peşini bırakmayan halkını dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz.”

Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Milletin İradesi, Demokrasinin Zaferi” başlıklı video gösterildi.

Etkinliğin sonunda, 15 Temmuz darbe girişimi ile sonrasında Türk halkının devletiyle birlikte ortaya koyduğu direniş ve kararlılığı yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.

Cape Town’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yasama başkenti Cape Town’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye’nin Cape Town Başkonsolosluğunda anma programı düzenlendi.

Programa Başkonsolos Yonca Sunel, başkonsolosluk çalışanları, Güney Afrika Müslüman toplumunun temsilcileri ve kentte yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda Türkiye ve Güney Afrika’nın milli marşları okundu.

Başkonsolos Sunel, FETÖ’nün yıllar boyunca devletin farklı kurumlarına sızarak ülke yönetimini ele geçirmeyi hedeflediğini belirtti. Örgütün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin Türk halkının sokaklarda gösterdiği kahramanca direniş ile hükümetin ve darbeye karşı duran devlet kurumlarının kararlı mücadelesi sayesinde engellendiğini ifade etti.

Program kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi ziyarete açıldı.

Etkinliğin ardından Başkonsolos Sunel ve beraberindekiler, Osmanlı alimi Ebubekir Efendi’nin kabrinin bulunduğu tarihi Tana Baru Mezarlığı’ndaki “15 Temmuz Şehitleri Anı Bahçesi”ni ziyaret etti. Burada 15 Temmuz şehitleri anısına dikilen fidanların başında dua edildi.