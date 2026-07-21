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AjansHaber Gündem Dışişlerinden Türkiye’nin ASEAN başarısına ilişkin açıklama

Dışişlerinden Türkiye’nin ASEAN başarısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin ASEAN Diyalog Ortaklığına kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Kararın, Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesiyle kurumsal iş birliğini güçlendireceği vurgulandı.

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Dışişlerinden Türkiye’nin ASEAN başarısına ilişkin açıklama
KAYNAK: (AA)

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye’nin ASEAN Diyalog Ortağı olarak kabul edilmesine ilişkin alınan kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın alınmasına katkı sağlayan ASEAN Dönem Başkanı Filipinler’e, ASEAN Sekretaryasına ve üye ülkelere teşekkür edilerek, bu gelişmenin Türkiye-ASEAN ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

“İlişkilerde yeni bir dönüm noktası”

Açıklamada, “Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye ile ASEAN arasında Diyalog Ortaklığı kurulması yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin “Yeniden Asya Girişimi” doğrultusunda Asya-Pasifik bölgesiyle kurumsal iş birliğini güçlendirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, ASEAN ile stratejik iş birliğinin karşılıklı fayda ve ortak refah temelinde daha da geliştirileceği kaydedildi.

Türkiye resmen ASEAN Diyalog Ortağı oldu

18-23 Temmuz tarihleri arasında Manila’da gerçekleştirilen 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında alınan kararla Türkiye, ASEAN’ın Diyalog Ortağı statüsüne resmen kabul edildi.

Türkiye, bu statü için 2024 yılında resmi başvuruda bulunmuştu. Ekim 2025’te Malezya’nın ev sahipliğinde Kuala Lumpur’da düzenlenen 47. ASEAN Zirvesinde Türkiye’ye Diyalog Ortağı statüsü verilmesi ilkesel olarak kabul edilmiş, sürecin tamamlanması ASEAN’ın yeni diyalog ortaklıklarına ilişkin moratoryum kararının sonuçlanmasına bağlanmıştı.

Bölgesel iş birliği güçlenecek

Türkiye’nin Sektörel Diyalog Ortaklığından Diyalog Ortaklığına yükselmesiyle birlikte ASEAN ülkeleriyle kurumsal iş birliği ve istişare mekanizmalarının derinleşmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik platformlarında daha etkin rol üstlenilmesi ve Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik hareket alanının genişlemesi hedefleniyor.

Türkiye-ASEAN ilişkileri büyüyor

Türkiye, ASEAN ile kurumsal ilişkilerinin temelini 2010 yılında Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasına taraf olarak attı. 2017 yılında ise “Sektörel Diyalog Ortağı” statüsünü kazandı.

Yaklaşık 690 milyon nüfusa ve 3,95 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip ASEAN ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2010 yılında 6,5 milyar dolar seviyesindeyken 2025 itibarıyla 16,12 milyar dolara yükseldi. Malezya, Vietnam, Endonezya, Tayland ve Singapur, Türkiye’nin bölgedeki başlıca ticaret ortakları arasında yer alıyor.

İki taraf arasındaki iş birliği tarım, afet yönetimi, kadınların ekonomik güçlenmesi, insani mayın temizleme faaliyetleri, denizcilik, sürdürülebilir kalkınma, yenidoğan sağlığı ile bilim ve teknoloji gibi birçok alanda yürütülen ortak projelerle de gelişimini sürdürüyor.

ASEAN Diyalog Ortaklığı ne sağlıyor?

ASEAN Diyalog Ortaklığı, örgütün üye olmayan ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla geliştirdiği en kapsamlı kurumsal ortaklık statüsü olarak öne çıkıyor. Statü, karar alma süreçlerinde oy hakkı tanımamakla birlikte, ortak ülkelere ASEAN zirveleri ve üst düzey istişare toplantılarına düzenli katılım imkânı sunuyor.

Ayrıca Türkiye, bu statü sayesinde Doğu Asya Zirvesi ve ASEAN Bölgesel Forumu gibi bölgesel platformlarda daha kapsamlı ve kalıcı şekilde yer alabilecek.

Bugünkü kararla Türkiye Avrupa Birliği, ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere’nin de bulunduğu ASEAN Diyalog Ortakları arasına katılmış oldu.

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