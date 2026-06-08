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AjansHaber Gündem Ara seçimlerde Cumhur İttifakı 5 beldede kazandı

Ara seçimlerde Cumhur İttifakı 5 beldede kazandı

Yeniden belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran’da yapılan ara belediye başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı, 5 beldede açık farkla sandıktan birinci çıkarken, 1 beldede belediye başkanlığını CHP adayı kazandı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Ara seçimlerde Cumhur İttifakı 5 beldede kazandı

Tokat ve çevresinde yoğunlaşan seçimlerde AK Parti’nin adayları 4 beldede, MHP ise 1 beldede belediye başkanlığını elde etti.

AK Parti 4 beldede birinci oldu

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayları;

• Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde Mustafa Karadağ,
• Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde Mustafa Altın,
• Gümüşhane merkezine bağlı Tekke beldesinde Kemalettin Demirkıran,
• Nevşehir Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa beldesinde Mustafa Özer

belediye başkanlıklarını kazandı.

AK Parti, Bağtaşı’nda yüzde 94,62 gibi yüksek bir oy oranına ulaşırken, Yolüstü’nde yüzde 80,40, Tekke’de yüzde 63,09 ve Mustafapaşa’da yüzde 51,62 oy aldı.

CHP 1, MHP 1 beldede kazandı

Seçimlerde Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde CHP adayı Nazım Demirkol yüzde 51,40 oyla seçimi kazanırken, Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel yüzde 57,38 oyla belediye başkanlığını aldı.

Oy dağılımı dikkat çekti

Toplam geçerli oylar üzerinden hesaplanan oranlara göre:

• AK Parti, yarıştığı 5 beldede oyların yüzde 62,69’unu aldı.
• CHP aynı bölgelerde yüzde 27,60 oy oranına ulaştı.
• MHP ise yalnızca aday gösterdiği Kuşçu beldesinde seçim kazanarak yüzde 57,38 oy elde etti.

Beldelere göre sonuçlar

Bağtaşı’nda AK Parti 722 oyla (yüzde 94,62) açık ara önde tamamladı. Yolüstü’nde 911 oy alan AK Parti en yakın rakibine ciddi fark attı. Çevrecik’te ise CHP 877 oyla seçimi kazanırken AK Parti 803 oyda kaldı.

Kuşçu’da MHP 373 oyla birinci olurken, BBP 266 oy aldı. Tekke ve Mustafapaşa’da ise AK Parti, CHP’ye karşı yarışı önde tamamladı.

Seçimler, özellikle Tokat’taki üç beldede rekabetin daha dengeli geçtiğini, Gümüşhane ve Nevşehir’de ise AK Parti’nin üstünlüğünü koruduğunu ortaya koydu.

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