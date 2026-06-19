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AjansHaber Gündem Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti

Tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Özcan, istifa dilekçesini genel merkeze iletilmek üzere CHP Bolu İl Başkanlığına ulaştırdı.

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Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti

CHP’de mevcut yönetimi tanımadığını ilan eden tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiden ayrılma kararını resmiyete döktü.

Özcan, CHP üyeliğinden istifasına ilişkin dilekçesini, genel merkeze iletilmek üzere CHP Bolu İl Başkanlığına ulaştırdı.

“İstifamı duyurdum”

İstifa kararına giden süreci anlatan Özcan, dilekçesinde CHP yönetimine yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Kılıçdaroğlu hukuken izah edilemeyecek bir karar ile partimize kayyım olarak atandı. Bazıları Kılıçdaroğlu’nun utanacağını ve böyle bir görev kabul etmeyeceğini iddia etse de kayyım ‘güle oynaya’ ipi malum çevrelerin elinde olacak şekilde polis ile partimize çöktü. İlk gün bu karara tepki vererek istifa edecektim. Ancak sizlerin ve partili ağabeylerimin telkini ile beklemek zorunda kaldım. Ancak bu siyasi cuntanın beni disipline verdiklerini duyup, sosyal medya aracılığıyla istifamı duyurdum.”

“Savunmamı dinlemek isteyen, 6 Temmuz’da başlayacak duruşmamı dinlesin”

Disiplin sürecine de tepki gösteren Özcan, kendisine yöneltilen iddialara karşı savunma vermeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“AKP’ye karşı başarılı olmuş CHP’lileri hiç içine sindiremeyen Kılıçdaroğlu çetesi partiyi bitirmek için görevlendirilmiş. Arınma kavramı ile akıllarınca beni kirletecekler. Bunun için de cunta disiplin kuruluna sevk etmişler. Sokağa çıkmaya yüzü olmayan kiralık siyasetçileri muhatap alacak değilim. O yüzden yandaş basının iğrenç iftiralarını emir kabul edenlere savunma vermem. Savunmamı dinlemek isteyen, 6 Temmuz’da başlayacak duruşmamı dinlesin.”

“Koşa koşa babaevine dönmek isterim”

Partiye dönüş için mevcut sürecin sona ermesi gerektiğini ifade eden Özcan, CHP’ye ilişkin beklentisini şu sözlerle aktardı:

“Umudum pek kalmamakla birlikte eğer cuntayı partiden söküp atabilirseniz koşa koşa babaevine dönmek isterim. Partiyi cunta işgalinden kurtaramaz ve başka çare kalmadığı düşünülerek yeni bir yol açalım derseniz, genel başkanımızın hemen arkasında konuşlanacağımdan kuşkunuz olmasın.”

“CHP üyeliğinden istifa ediyorum”

Özcan, dilekçesinin sonuç bölümünde CHP üyeliğinden ayrıldığını bildirerek kararını şu ifadelerle duyurdu:

“İşgal altında bulunan CHP üyeliğinden istifa ediyorum. İşbu istifa dilekçesini hukuken ve siyaseten tanımadığım CHP genel merkezine kayyım olarak atananlara kaydımın silinmesi için ulaştırılması amacıyla başkanlığınıza sunuyorum. Gereğini arz ederim.”

 

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