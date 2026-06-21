21 Haziran 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:54 Bakan Fidan: “ABD-İran müzakerelerinde tıkanmalar olabilir, sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var”
17:09 Kahire'de dışişleri bakanları toplantısı sonrası ortak bildiri yayınlandı
17:07 ABD Başkan Yardımcısı Vance: “İran'ın nükleer programı sona eriyor, Hürmüz Boğazı açılıyor”
14:55 İran'dan Hürmüz Boğazı için Lübnan'da ateşkes ve petrol satışı şartı
AjansHaber Gündem Bakan Yumaklı: “Doğaya salınacak 51 bin kanatlı, kene ve kahverengi kokarca ile mücadele edecek”

Bakan Yumaklı: “Doğaya salınacak 51 bin kanatlı, kene ve kahverengi kokarca ile mücadele edecek”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere toplam 51 bin kanatlı yaban hayvanını doğaya salarak kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla biyolojik mücadeleye destek vereceklerini açıkladı.

Nöbetçi Editör
Yayınlama Tarihi:
Bakan Yumaklı: “Doğaya salınacak 51 bin kanatlı, kene ve kahverengi kokarca ile mücadele edecek”

Bakan Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün yaban hayatını destekleme ve bozulan ekolojik dengeyi yeniden tesis etme çalışmaları kapsamında hazırlıklarını tamamladığını belirtti. 

Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda keklik; Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'de ise sülün üretimi yapıldığını aktaran Yumaklı, son 10 yılda 1 milyon kanatlıyı doğayla buluşturduklarını, 2025 yılında ise 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünün salındığını anımsattı.

Bu yıl 62 ildeki 156 farklı alanda salım yapılacağını kaydeden Yumaklı, 50 ilde 116 noktada kınalı keklik, 16 ilde 34 noktada sülün ve 5 ilde 6 noktada çil keklik bırakılacağını bildirdi. Kekliklerin kene tutulumuna karşı ilaçlanarak doğaya salınacağını, sülünlerin ise kahverengi kokarcayla mücadele için özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki illere bırakılacağını ifade eden Yumaklı, kanatlıların salındığı alanların 3 yıl süreyle ava kapatılacağını sözlerine ekledi.


 

Curaçao, Ekvador karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı
Curaçao, Ekvador karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı
#Spor / 21 Haziran 2026
Bakan Fidan: “ABD-İran müzakerelerinde tıkanmalar olabilir, sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var”
Bakan Fidan: “ABD-İran müzakerelerinde tıkanmalar olabilir, sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var”
#Gündem / 21 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
Türk savunma sanayisi Eurosatory 2026’da güçlü katılımla sahnede
Türk savunma sanayisi Eurosatory 2026’da güçlü katılımla sahnede
Avcılar’da metrobüs yangını: Motor bölümünde çıkan alevler kısa sürede söndürüldü
Avcılar’da metrobüs yangını: Motor bölümünde çıkan alevler kısa sürede söndürüldü
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
Konya'da NATO kalkanı: Türkiye'nin hava savunmasında yeni dönem
Konya'da NATO kalkanı: Türkiye'nin hava savunmasında yeni dönem
Dünya
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Dünya
İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı
Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi
Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi
İstanbul, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
İstanbul, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.