Bakan Yumaklı: “Doğaya salınacak 51 bin kanatlı, kene ve kahverengi kokarca ile mücadele edecek”

Bakan Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün yaban hayatını destekleme ve bozulan ekolojik dengeyi yeniden tesis etme çalışmaları kapsamında hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda keklik; Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'de ise sülün üretimi yapıldığını aktaran Yumaklı, son 10 yılda 1 milyon kanatlıyı doğayla buluşturduklarını, 2025 yılında ise 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünün salındığını anımsattı.

Bu yıl 62 ildeki 156 farklı alanda salım yapılacağını kaydeden Yumaklı, 50 ilde 116 noktada kınalı keklik, 16 ilde 34 noktada sülün ve 5 ilde 6 noktada çil keklik bırakılacağını bildirdi. Kekliklerin kene tutulumuna karşı ilaçlanarak doğaya salınacağını, sülünlerin ise kahverengi kokarcayla mücadele için özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki illere bırakılacağını ifade eden Yumaklı, kanatlıların salındığı alanların 3 yıl süreyle ava kapatılacağını sözlerine ekledi.



