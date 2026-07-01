NATO Zirvesi için Ankara’da üst düzey güvenlik: 56 bin personel görev yapacak

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, zirveye yönelik hazırlıkların günler öncesinden başlatıldığını söyledi.

900’e yakın şok uygulama gerçekleştirildi

Tandoğan, güvenlik planlamaları kapsamında yaklaşık 49 bin emniyet personeli ile 7 bine yakın jandarma personelinin görev yapacağını belirterek, şu ana kadar yaklaşık 900 şok uygulama gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tandoğan, “Şu ana kadar yapılan değerlendirme ve çalışmalarda yaklaşık 900’e yakın şok uygulama yapıldı, tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerlerin çevresi, programların yapılacağı yerler çevresi gibi tüm risk analizleri çerçevesinde uygulamalarımız çok katmanlı, dinamik şekilde artarak devam ediyor. Bizim buradaki önceliğimiz, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz şekilde bu zirveyi tamamlayıp ülkemizden mutlu şekilde ayrılmaları, bizim üzerimize düşen görev bu.” dedi.

Kriz merkezleri 24 saat görev yapacak

Zirve boyunca KGYS Merkezi başta olmak üzere farklı birimlerde kriz merkezlerinin oluşturulduğunu belirten Tandoğan, güvenlik faaliyetlerinin eş güdüm içinde yürütüleceğini söyledi.

Tandoğan, “KGYS merkezinde büyük bir kriz merkezimiz olacak. Sürekli izleme ve takip yapılacak. Birimlerimizin kendi kriz merkezleri de olacak ve bunlar eş güdüm içerisinde, çok katmanlı bir şekilde takip edilecek.” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli güvenlik sistemi kullanılacak

Kentte yaşamın normal şekilde devam edeceğini vurgulayan Tandoğan, güvenlik tedbirlerinin özellikle liderlerin konaklayacağı bölgeler ve güzergahlarda yoğunlaşacağını belirtti.

Tandoğan, “Şehirde hayat devam edecek. Güzergahlar ve konaklama yerleri çevresinde birtakım tedbirlerimiz daha belirgin olacak. Onun haricinde vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değil. Alternatif yollar belirlendi, İletişim Başkanlığımız ve Valiliğimiz tarafından deklare edildi.” dedi.

Güvenlik çalışmalarında yerli ve milli yazılımların kullanıldığını aktaran Tandoğan, yaka kameraları, yüz tanıma sistemleri ve KGYS kameralarının yapay zeka destekli analizlerle anlık olarak takip edileceğini ifade etti.

Vatandaşları sosyal medyada yayılan asılsız haberlere karşı da uyaran Tandoğan, yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara 112 çağrısı

Tandoğan, şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini isteyerek, vatandaşların desteğinin güvenlik açısından önemli olduğunu vurguladı.

Trafikte kısa süreli yol kapanmaları uygulanacak

Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy da zirve süresince şehir içi ve çevre yollarında gerekli tüm trafik tedbirlerinin alındığını belirtti.

Atasoy, yalnızca lider konvoylarının geçişi sırasında bazı yolların kısa süreli olarak trafiğe kapatılacağını, alternatif güzergahların ise önceden duyurulduğunu söyledi.

Vatandaşların alternatif güzergahları kullanarak ulaşım sağlayabileceğini ifade eden Atasoy, “Bu çerçevede birçok noktada ekiplerimizi görevlendirdik. Sadece liderlerimizin geçişi esnasında güzergahta yollarımız kısa süreli kapatılacak ve bu yolların hepsinin alternatif yollara aktarımını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı

Şehirler arası ulaşımda kısıtlama olmayacak

Atasoy, şehirler arası otobüs seferleri ve yaya hareketliliğiyle ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmadığını belirterek, AŞTİ’ye ulaşımın Sabancı Bulvarı üzerinden sürdürüleceğini kaydetti.

Kent girişlerinde güvenlik denetimlerinin artırıldığını aktaran Atasoy, şüpheli araçların kontrol edildiğini ve KGYS kameraları aracılığıyla trafik yoğunluğunun anlık takip edildiğini belirterek, ihtiyaç halinde ilave tedbirlerin devreye alınacağını söyledi.