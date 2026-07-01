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Fransa, Mbappe ile güldü: Fransa 3-0 İsveç

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, İsveç’i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Fransa, Mbappe ile güldü: Fransa 3-0 İsveç

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorilerinden Fransa, mücadeleyi 3-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Fransa, son 16 turunda Paraguay ile karşılaşacak. Mücadele, 5 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00’da Philadelphia’da oynanacak.

Karşılaşmayı 80 bin 633 taraftar tribünden takip etti.

Fransa, 45. dakikada öne geçti. Dembele’nin pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Mbappe, topu sağına çekerek meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi ve Fransa 1-0 öne geçti.

53. dakikada Fransa farkı 2’ye çıkardı. Orta alandan gelişen atakta Olise’nin pasıyla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Barcola, sert bir şutla skoru 2-0’a getirdi.

74. dakikada Olise’nin şık ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mbappe, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Fransa, İsveç’i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Mbappe, attığı gollerle tarihe geçti

İsveç karşısında 2 kez ağları havalandıran Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde çıktığı 9 eleme turu maçında 10 gole ulaşarak rekor kırdı.

Mbappe, eleme turlarında 8’er golü bulunan Brezilyalı futbolcular Leonidas ve Ronaldo’yu geride bıraktı.

Turnuva tarihinde toplam 18 gole ulaşan Mbappe, 16 gollü Miroslav Klose’yi geçerek en golcü ikinci oyuncu oldu. Bu alanda Arjantinli Lionel Messi, 19 golle zirvede bulunuyor.

Fransa, 3 golden az atmıyor

Fransa, turnuvada şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmayı da 3 ve daha fazla gol atarak kazandı.

Didier Deschamps’ın öğrencileri, Senegal’i 3-1, Irak’ı 3-0, Norveç’i 4-1 ve İsveç’i 3-0 mağlup etti.

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