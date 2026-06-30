Haaland attı, Norveç turu kaptı: Fildişi Sahili 1-2 Norveç

Dallas Stadı’nda oynanan karşılaşmada Norveç, Nusa’nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Fildişi Sahili, Diallo’nun golüyle skoru 1-1’e getirse de Norveç’e turu getiren golü 86. dakikada Haaland attı.

Bu sonuçla Norveç, son 16 turuna yükselen taraf oldu.

Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetti. Valenzuela’nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno yaptı.

Haaland, Norveç’e turu getiren golü attı

39. dakikada Odegaard’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nusa, iki savunmacıya rağmen uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Norveç 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Norveç’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diallo, Pepe ile yaptığı verkaçın ardından çaprazdan ceza sahasına girdi. Rakiplerinden sıyrılan Diallo, plase vuruşla topu uzak köşeden ağlara yolladı ve Fildişi Sahili skoru 1-1’e getirdi.

86. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Berg, ceza sahasına girerek kale sahası önündeki Haaland’a ortasını yaptı. Haaland, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Norveç 2-1 öne geçti.

Norveç mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu.