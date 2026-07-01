01 Temmuz 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Spor Meksika kalesini yine kapattı: Meksika 2-0 Ekvador

Meksika kalesini yine kapattı: Meksika 2-0 Ekvador

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador’u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Yayınlanma
14
Meksika kalesini yine kapattı: Meksika 2-0 Ekvador

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahibi Meksika ile Ekvador karşı karşıya geldi. Taraftarının yoğun desteğiyle maça etkili başlayan Meksika, mücadeleyi 2-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu sonuçla Meksika, Kanada’nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu.

Meksika, son 16 turunda İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle karşılaşacak. Mücadele, 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00’te Mexico City Stadı’nda oynanacak.

Meksika, 22. dakikada öne geçti. Ekvador’un rakip yarı alanda kaptırdığı topu Gallardo savunmanın arkasındaki boşluğa gönderdi. Sol taraftan topu kaparak ceza sahasına giren Quinones, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Meksika 1-0 öne geçti.

31. dakikada Meksika farkı 2’ye çıkardı. Ekvador savunmasının kaybettiği top sonrası ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Raul Jimenez, Quinones ile paslaştıktan sonra ceza sahası içinden sert bir şutla kaleciyi mağlup etti ve skoru 2-0’a getirdi.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve ilk yarıda atılan goller maçın skorunu belirledi.

Meksika kalesini gole kapattı

İspanya ile birlikte 2026 Dünya Kupası’nın gol yemeyen iki takımından biri olan Meksika’nın filelerini Ekvador da sarsamadı.

A Grubu’nda Güney Afrika’yı 2-0, Güney Kore’yi 1-0, Çekya’yı ise 3-0 mağlup eden Meksika, Ekvador karşısında da kalesini gole kapattı.

Oynadığı 4 maçta gol yemeyen Meksika, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

#2026 Dünya Kupası
#2026 Fıfa Dünya Kupası
Fransa, Mbappe ile güldü: Fransa 3-0 İsveç
Fransa, Mbappe ile güldü: Fransa 3-0 İsveç
#Spor / 01 Temmuz 2026
Haaland attı, Norveç turu kaptı: Fildişi Sahili 1-2 Norveç
Haaland attı, Norveç turu kaptı: Fildişi Sahili 1-2 Norveç
#Spor / 30 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
Aykut Kocaman: “İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum”
Aykut Kocaman: “İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum”
Fas, penaltılarla son 16 turu biletini aldı: Fas 1-1 Hollanda
Fas, penaltılarla son 16 turu biletini aldı: Fas 1-1 Hollanda
Brezilya uzatmalarda turladı: Brezilya 2-1 Japonya
Brezilya uzatmalarda turladı: Brezilya 2-1 Japonya
Kanada uzatmalarda güldü: Kanada 1-0 Güney Afrika
Kanada uzatmalarda güldü: Kanada 1-0 Güney Afrika
Otomotiv
Bursa'dan dünyaya açılan yeni yerli ve milli Renault Boreal
Bursa'dan dünyaya açılan yeni yerli ve milli Renault Boreal
Gündem
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
TFF: “FIFA, TFF’ye değişiklik tavsiye etmemiştir”
TFF: “FIFA, TFF’ye değişiklik tavsiye etmemiştir”
TFF açıkladı: “Yabancı oyuncu kuralında değişiklik yok”
TFF açıkladı: “Yabancı oyuncu kuralında değişiklik yok”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.