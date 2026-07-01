Meksika kalesini yine kapattı: Meksika 2-0 Ekvador

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahibi Meksika ile Ekvador karşı karşıya geldi. Taraftarının yoğun desteğiyle maça etkili başlayan Meksika, mücadeleyi 2-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu sonuçla Meksika, Kanada’nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu.

Meksika, son 16 turunda İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle karşılaşacak. Mücadele, 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00’te Mexico City Stadı’nda oynanacak.

Meksika, 22. dakikada öne geçti. Ekvador’un rakip yarı alanda kaptırdığı topu Gallardo savunmanın arkasındaki boşluğa gönderdi. Sol taraftan topu kaparak ceza sahasına giren Quinones, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Meksika 1-0 öne geçti.

31. dakikada Meksika farkı 2’ye çıkardı. Ekvador savunmasının kaybettiği top sonrası ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Raul Jimenez, Quinones ile paslaştıktan sonra ceza sahası içinden sert bir şutla kaleciyi mağlup etti ve skoru 2-0’a getirdi.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve ilk yarıda atılan goller maçın skorunu belirledi.

Meksika kalesini gole kapattı

İspanya ile birlikte 2026 Dünya Kupası’nın gol yemeyen iki takımından biri olan Meksika’nın filelerini Ekvador da sarsamadı.

A Grubu’nda Güney Afrika’yı 2-0, Güney Kore’yi 1-0, Çekya’yı ise 3-0 mağlup eden Meksika, Ekvador karşısında da kalesini gole kapattı.

Oynadığı 4 maçta gol yemeyen Meksika, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.