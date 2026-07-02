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ABD 10 kişiyle turladı: ABD 2-0 Bosna Hersek

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD, Bosna Hersek’i 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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ABD 10 kişiyle turladı: ABD 2-0 Bosna Hersek

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda şampiyonanın ev sahiplerinden ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadı’nda oynanan mücadeleyi ABD 2-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetti. Claus’un yardımcılıklarını Danilo Manis ve Rodrigo Figueiredo yaptı.

ABD, son 16 turunda Senegal’i eleyen Belçika ile karşılaşacak. ABD ile Belçika arasındaki çeyrek finale çıkma mücadelesi, 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00’te Seattle’da oynanacak.

ABD, 45. dakikada öne geçti. Tillman’ın pasında savunmaya da çarpan top ceza sahasındaki Balogun’un önünde kaldı. Balogun’un yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve ABD 1-0 öne geçti.

İlk yarı, ABD’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ABD, 82. dakikada Tillman’ın frikikten kaydettiği golle farkı 2’ye çıkardı ve skoru 2-0’a getirdi.

Kalan bölümde skor değişmedi ve ABD, Bosna Hersek’i 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

ABD, 10 kişiyle tur atladı

ABD’de Balogun, 45. dakikada takımını öne geçiren golü kaydederken, 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma öncesinde gösteri uçuşu yapıldı

Karşılaşma öncesinde okunan ulusal marşların ardından 4 ABD savaş uçağı, stadyumun üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

 

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