Meteoroloji 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kars için “sarı” kodlu uyarıda bulundu.

Marmara’da kuvvetli sağanak bekleniyor

Yapılan uyarılara göre, İstanbul ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilirken, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu riskine karşı da tedbirli olunması istendi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolunun yanı sıra heyelan riskini de artırabileceği kaydedildi.

MGM, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını, ani su baskınları ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı yerel yönetimler ve yetkililerden yapılacak uyarıların takip edilmesini istedi.