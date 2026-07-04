Kütahya’da yıldırım isabet eden binanın çatısında yangın çıktı

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan 9 katlı binanın çatısına yıldırım isabet etti. Çatıdan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binada bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Olay yerine gelen itfaiye aracının merdiveninin yetersiz kalması üzerine yangına binanın içinden müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.