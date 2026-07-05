Türk Yıldızları, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek

Ankara Valiliği, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da gösteri uçuşu gerçekleştireceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları bugün son prova uçuşunu, yarın ise gösteri uçuşunu icra edecek.

Uçuşların 15.15-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla kamuoyunun bilgilendirildiği kaydedildi.