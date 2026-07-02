Dev boru döşeme gemisi JSD6000 İstanbul Boğazı’ndan geçti

İtalya’dan Romanya’ya seyreden, Bahama Adaları bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki JSD6000 isimli derin deniz boru döşeme gemisi, sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.
Dev geminin güvenli geçişi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik ederken, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği geçici süreyle çift yönlü olarak durduruldu.
Boğaz geçişini sorunsuz şekilde tamamlayan JSD6000’un, Romanya’da yürütülen doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında görev alacağı öğrenildi. Gemi, geçişin ardından rotasına devam etti.