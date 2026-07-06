Balogun’un kırmızı kart cezasında kriz büyüyor: FIFA, Belçika’nın itirazını reddetti

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Milli Takımı’nda forma giyen Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasının ertelenmesine yönelik tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

FIFA Başkanı Infantino, karara dair değerlendirmeleri ve yorumları takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Özerk olarak çalışırlar. FIFA Disiplin Talimatı'nı uygularlar ve davaları yürürlükteki yönetmeliklere ve önlerindeki somut gerçeklere göre karara bağlarlar. Onların bağımsızlığı, futbolun güvenirliği ve dürüstlüğü için esastır ve buna her zaman saygı duyulmalıdır."

ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını da doğrulayan Infantino, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Evet, ABD Başkanı ile FIFA Dünya Kupası ile ilgili konuları düzenli olarak görüşüyorum ve bu konuda Başkan Trump'tan bir telefon aldım; tıpkı dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanlarından, hükümet yetkililerinden, futbol paydaşlarından ve iş dünyası yöneticilerinden birçok farklı konuda telefonlar aldığım gibi. Görüşmemiz sırasında, FIFA’nın bağımsız yargı organlarını içeren ve devam eden bir hukuki süreç olduğunu ve davanın zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA’nın sistemi bu şekilde işler ve bu benim her zaman savunacağım bir ilkedir."

FIFA, Belçika’nın itirazını reddetti

FIFA, Belçika’nın ABD’li futbolcu Folarin Balogun’un cezasının ertelenmesine yönelik itirazını kabul etmedi.

FIFA’dan yapılan açıklamada, kurulun kararını şu gerekçeye dayandırdığı ifade edildi:

"Belçika Futbol Federasyonunun yargılama sürecine taraf olmaması ve bu nedenle karara itiraz etme hakkının bulunmaması"

Balogun’un cezası tartışma yarattı

ABD’li forvet Folarin Balogun, 1 Temmuz’da ABD’nin Bosna-Hersek ile oynadığı son 32 turu maçında Tarik Muharemovic’e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim."

ABD’nin son 16 turunda karşılaşacağı Belçika’nın futbol federasyonu ise Balogun’un cezasının ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını açıklamış, kararın FIFA Disiplin Talimatı’nın 66.4 maddesiyle çeliştiğini bildirmişti.

Federasyon, devam eden ve gelecek turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve fair-play ilkelerini savunmak için tüm seçeneklerin değerlendirildiğini duyurmuştu.

Bosna Hersek’i 2-0 mağlup eden ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00’te Belçika ile karşılaşacak