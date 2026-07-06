Kane sahne aldı, ev sahibi yıkıldı: İngiltere 3-2 Meksika

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere, Mexico City’de karşı karşıya geldi. Azteca Stadı’nda oynanan mücadelede İngiltere, ev sahibi Meksika’yı 3-2 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

İngiltere, çeyrek finalde Brezilya’yı eleyen Norveç ile karşılaşacak. Mücadele, 11 Temmuz’da Miami’de oynanacak.

İngiltere, 40 yıl sonra geldiği Meksika’dan bu kez mutlu ayrıldı. Azteca Stadı’ndaki son maçını 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin’e karşı oynayan İngilizler, Diego Armando Maradona’nın hem elle attığı hem de birçok İngiliz oyuncuyu çalımlayarak kaydettiği gollerle turnuvaya veda etmişti.

Bu kez Azteca’dan galibiyetle ayrılan İngiltere, Meksika’yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finalde Norveç’in rakibi oldu.

Kane en golcüler listesine girdi

İngiltere’nin golcü oyuncusu Harry Kane, Meksika karşısında attığı golle 2026 Dünya Kupası’ndaki 5. golüne ulaştı.

Hırvatistan’a karşı 2 gol atan Kane, Panama ve Demokratik Kongo’nun ardından Meksika’yı da boş geçmedi. İngiliz futbolcu, Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını 14’e yükselterek Alman futbolcu Gerd Müller’le aynı sırayı paylaştı ve turnuvanın en golcü 6 oyuncusundan biri oldu.

Meksika 5. maçında gol yedi

Dünya Kupası’nda İspanya ile birlikte gol yemeyen iki takımdan biri olan Meksika, İngiltere karşısında kalesini gole kapatamadı.

A Grubu’nda oynadığı 3 maçın yanı sıra son 32 turunda Ekvador karşısında da gol yemeden galip gelen Meksika’nın filelerini turnuvada havalandıran ilk isim Jude Bellingham oldu.

Dünya Kupası’nda Meksika bölümü tamamlandı

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden olan Meksika, başkent Mexico City’de İngiltere ile oynanan karşılaşmayla organizasyonda kendisine düşen bölümü tamamladı.

Mexico City’nin yanı sıra Guadalajara ve Monterrey’in de ev sahipliği yaptığı Meksika’da toplam 13 karşılaşma oynandı.

Toplam 10 grup maçına ev sahipliği yapan Meksika, 3 kez de eleme etaplarında futbolseverlere kapılarını açtı.