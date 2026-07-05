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AjansHaber Spor Paraguay duvarını Mbappe yıktı: Paraguay 0-1 Fransa

Paraguay duvarını Mbappe yıktı: Paraguay 0-1 Fransa

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay’ı Mbappe’nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Paraguay duvarını Mbappe yıktı: Paraguay 0-1 Fransa
KAYNAK: (AA)

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile Fransa karşı karşıya geldi. Philadelphia Stadı’nda oynanan mücadelede Fransa, Paraguay karşısında 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Özbekistanlı hakem Ilgiz Tantashev yönetti. Tantashev’in yardımcılıklarını Andrey Tsapenko ve Timur Gaynullin yaptı.

Fransa, çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.

Hissedilen sıcaklığın 42 dereceye kadar ulaştığı Philadelphia Stadı’ndaki mücadeleye Paraguay, beklendiği gibi 5-4-1 dizilişiyle başladı. Katı savunma düzenini koruyan Paraguay, ilk yarı boyunca ani atak şansı bulduğunda savunma güvenliğini elden bırakmadan az adamla pozisyon aradı.

Fransa ise ilk yarım saatlik bölümde 202 pasla rakip yarı alanda gol üretmeye çalıştı. Topu rakibine bırakan Paraguay, bu sürede 33 pas yaptı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre golsüz tamamlandı.

Fransa, 65. dakikada penaltı kazandı. Mbappe’nin pasıyla ceza alanına çalımlarla giren Doue, Diego Gomez’in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Tantashev, VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada topun başına geçen Mbappe, kaleci Gill ve topu ayrı köşelere göndererek Fransa’yı 1-0 öne geçirdi. Mbappe, bu turnuvadaki gol sayısını 7’ye, Dünya Kupası’ndaki toplam gol sayısını ise 19’a çıkardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fransa, Paraguay’ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Mbappe’den 19. Dünya Kupası golü

Paraguay karşısında Fransa’ya galibiyeti getiren golü penaltıdan atan Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 7’ye yükseltti.

Yıldız futbolcu, Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını da 19’a çıkardı.

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