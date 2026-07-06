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AjansHaber Spor 12 Dev Adam, İsviçre’yi 23 sayı farkla mağlup etti

12 Dev Adam, İsviçre’yi 23 sayı farkla mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki son maçında İsviçre’yi 95-72 mağlup ederek grubu namağlup lider tamamladı.

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12 Dev Adam, İsviçre’yi 23 sayı farkla mağlup etti
KAYNAK: (AA)

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayla birlikte milliler, elemelerde çıktığı 6 maçın tamamını kazanarak ikinci tura moralli yükseldi. Daha önce ikinci tur biletini alan ve grup liderliğini garantileyen ay-yıldızlı ekip, son maçta da hata yapmadı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk periyodunu 22-19 önde tamamlayan Türkiye, ikinci çeyrekte Alperen Şengün ile Ömer Faruk Yurtseven’in pota altındaki etkili oyunuyla farkı çift hanelere çıkardı. İsviçre’nin geri dönüş çabalarına rağmen milliler, devre arasına 47-41 üstün girdi.


Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline alan ay-yıldızlı ekip, Flynn ve Adem Bona’nın etkili performansıyla 16-0’lık seri yakalayarak farkı 24 sayıya kadar çıkardı ve son çeyreğe 76-52 önde girdi.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan Türkiye, parkeden 95-72’lik galibiyetle ayrıldı.

Milli takımda Ömer Faruk Yurtseven 18, Alperen Şengün 17, Cedi Osman ile Adem Bona 15’er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Türkiye, C Grubu’nu 6 galibiyetle namağlup lider tamamlarken, İsviçre ise altı maçını da kaybederek grubu son sırada bitirdi.

#12 dev adam
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