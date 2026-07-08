İsviçre penaltılarla turu kaptı: İsviçre 0-0 Kolombiya

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Vancouver’daki BC Place’te oynanan mücadelede normal süre ve uzatma bölümü 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında Kolombiya’ya 4-3 üstünlük kuran İsviçre, çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmayı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetti. Barton’un yardımcılıklarını David Moran ve Henry Pupiro yaptı.

İsviçre, çeyrek finalde Mısır’ı 3-2 mağlup eden Arjantin ile eşleşti. Arjantin ile İsviçre arasındaki mücadele 12 Temmuz’da TSİ 04.00’te Kansas’ta oynanacak.

İki takım da maçın normal süresi ve uzatma bölümünde pozisyona girmekte zorlandı. 90 dakikada gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve çeyrek finale yükselecek takımı penaltı atışları belirledi.

İsviçre’de Xhaka, Amdouni, Itten ve Vargas penaltı atışlarını gole çevirdi. Akanji ise penaltıdan yararlanamadı.

Kolombiya’da Quintero, Campaz ve Luis Diaz penaltılarda fileleri havalandırırken, Davinson Sanchez ve Hernandez atışlardan yararlanamayan isimler oldu.

Penaltı atışlarında Kolombiya’ya 4-3 üstünlük kuran İsviçre, adını çeyrek finale yazdırdı.