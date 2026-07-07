Belçika ABD’yi farklı geçti: Belçika 4-1 ABD

Belçika, mücadeleye hızlı başladı. 9. dakikada Raskin’in asistinde Charles De Ketelaere topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

ABD, 31. dakikada M. Tillman’ın golüyle skoru eşitledi. Ancak Belçika, 33. dakikada yeniden öne geçti. Trossard’ın pasını değerlendiren De Ketelaere, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

İlk yarı Belçika’nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Belçika farkı açtı

Belçika, 57. dakikada H. Vanaken’in golüyle farkı 2’ye çıkardı. De Ketelaere’in asistinde fileleri havalandıran Vanaken, skoru 3-1 yaptı.

ABD’de Christian Pulisic, 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. M. Tillman ise 69. dakikada sarı kart gördü.

Belçika, 90+3. dakikada Romelu Lukaku ile bir gol daha buldu. H. Vanaken’in pasında topu ağlara gönderen Lukaku, maçın skorunu belirledi.

Belçika, çeyrek finalde Portekiz’i 1-0 mağlup eden İspanya ile eşleşti.

Cezası ertelenen Balogun ilk 11’de başladı

ABD’de, son 32 turundaki Bosna Hersek maçında kırmızı kart görmesine rağmen cezası FIFA tarafından ertelenen Folarin Balogun da karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Balogun, 90+2. dakikada yerini H. Wright’a bıraktı.