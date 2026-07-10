Ertuğrul Doğan yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi

Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olağan genel kurul toplantısının ardından Ertuğrul Doğan’ın yeniden başkan seçildiği ve vakıfta görev dağılımının yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfının bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonucunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, oy birliğiyle yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilmiştir. Yapılan görev dağılımında Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul ve Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, vakfın başkan yardımcıları olmuşlardır."

TFF’den Ertuğrul Doğan’a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yayımladığı mesajla, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

TFF’nin tebrik mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından yeniden başkanlığa seçilen Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz."