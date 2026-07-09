Galatasaray’ın 26’ncı şampiyonluk bayrağı Şampiyonlar Anıtı’na çekildi

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın bayrağı, düzenlenen törenle Büyükçekmece’deki Şampiyonlar Anıtı’na çekildi.

Büyükçekmece'deki anıtta, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Bülent Ünder, Okan Buruk'un annesi Zehra Buruk, futbol antrenörü ağabeyi Fuat Buruk, Büyükçekmece Galatasaraylılar Derneği Başkanı Kerem Ereke, dernek yöneticileri ve üyeleri ile taraftarlar katıldı.

Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Galatasaray camiasını tebrik ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın bayrağını göndere çekecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği olan başta Sayın Dursun Özbek'i, değerli yönetim kurulu üyelerini, Sayın Okan Buruk'u, teknik heyeti, futbolcuları ve tüm camiayı gönülden kutluyorum. Bugünkü töreni bizim için daha da anlamlı kılan ayrı bir durum var. Sayın Okan Buruk, Büyükçekmece'nin evladı, bu ilçede yetişmiş, ailesiyle bağını hiç koparmamış, başarısıyla hepimizi gururlandıran bir spor insanıdır. Galatasaray Kulübü yönetimini ve Okan Buruk hocamızı ilçemizde ağırladığımız için büyük mutluluk duyuyoruz."

Başkan Özbek’e “Büyük başkan” tezahüratı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i "Büyük başkan" tezahüratlarıyla karşıladı.

Başkan Özbek, alanda bulunan taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Taraftarlar, "Büyük başkan" tezahüratları yaptıkları Özbek'ten Manchester United forması giyen Bruno Fernandes ve Milan'da top koşturan Rafael Leao'nun transfer edilmesini istedi. Bazı taraftarlar ise sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımda tutulması yönünde talepte bulundu.

Başkan Özbek, şampiyonluk sevincini taraftarlarla paylaşırken yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi hedeflerine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şampiyonlar Anıtı'na her sene geliyoruz. Artık alıştık. İnşallah seneye de buradayız. Süper Lig'de 4 sene üst üste şampiyon olduk. Şimdi bunu doya doya kutlamanın zamanı. Bayraklarınızı asın ve 26'ncı, üst üste 4'üncü şampiyonluğumuzu doya doya kutlayın. Bunu sonuna kadar hak ettik. Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluktur. Önümüzde yeni sezon var. İnşallah Okan hocam, teknik kadromuz ve futbolcularımızla size aynı mutluluğu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Her sene birbirinden daha zor bir döneme giriyoruz. Bu sezon da geçen sezondan daha zor olacak. Galatasaray'ın bükülmez bileği sizlerle olan birlikteliğine bağlı. Galatasaray'ı daha da desteklemeye davet ediyorum. Biz gücümüzü sizden alıyoruz. Hepinize bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de gerekeni yapacağız. Sizleri mutlu etmek çok hoşumuza gidiyor. Biz daha fazla mutlu oluyoruz. Onun için tam destek ve konsantrasyon. Önümüzde yıl yine burada birlikte olmayı diliyorum.”

Buruk’a ailesinden destek

Büyükçekmece’de büyüyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u törende annesi Zehra Buruk, ağabeyi Fuat Buruk ve akrabaları yalnız bırakmadı.

Tören alanında annesinin elini öpen Buruk, akrabalarıyla da selamlaştı. Çocukluğunun geçtiği Büyükçekmece’de taraftarlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, annesinin törende bulunmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu güzel organizasyon için Büyükçekmece Belediyesine, derneğimize ve sizlere teşekkür ederim. Sizleri mutlu etmek bizi her zaman gururlandırıyor. Bunun için emek veriyoruz. İlk isteğimiz sizleri mutlu etmek. Bu sokaklarda büyüdüm. Burada sizlerle birlikte olmak benim için ayrı bir mutluluk. Benim için en değerlisi annemin burada olması."

Konuşmasının ardından annesi Zehra Buruk'un yanına giden Okan Buruk, taraftarların "üçlü" tezahüratı isteğini annesiyle birlikte yerine getirdi. Daha sonra Başkan Dursun Özbek, Zehra Buruk'un yanına gelerek bir süre sohbet etti.

Tören, sarı-kırmızılı bayrağın göndere çekilmesiyle sona erdi. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a büyük ilgi gösterdi. Tecrübeli teknik adam, yoğunluktan dolayı alandan ayrılmakta zorlandı.