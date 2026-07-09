İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonda yakalanan 16 zanlıdan 13’ü tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “pusulabet.com” isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen 16 zanlının savcılıkça ifadeleri alındı.

13 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Firari durumda bulunan 3 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

Soruşturma teknik ve fiziki takiple yürütüldü

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda 6 Temmuz’da İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ceza infaz kurumunda olduğu anlaşılan 2 şüpheliye ek olarak 14 zanlı yakalanmıştı.