MEB’den öğrencilere dijital dikkat geliştirme oyunu: PürDikkat erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin dikkat, odaklanma ve bilişsel kontrol becerilerini geliştirmeye destek olmak amacıyla pedagoji temelli dijital dikkat geliştirme oyunu “PürDikkat”i erişime sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PürDikkat, farklı öğrenme hızlarına ve ihtiyaçlarına sahip öğrenciler için yapılandırılmış bir dijital öğrenme ortamı sağlıyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen oyun, öğrencilerin öğrenme sürecinde ihtiyaç duyduğu temel dikkat becerilerini eğlenceli ve aşamalı görevlerle desteklemeyi hedefliyor.

Pedagojik ilkeler esas alınarak tasarlanan PürDikkat, seçici dikkat, sürdürülebilir dikkat, çalışma belleği, sıralama, planlama ve tepki kontrolü gibi öğrenme sürecini doğrudan etkileyen bilişsel becerilere odaklanıyor.

Oyunda öğrenciler, ekranda yer alan yönergeleri takip ederek görevleri belirli bir işlem sırasına göre tamamlıyor. Bu süreçte öğrencilerin görevle ilgili uyaranı seçmesi, dikkat dağıtıcı unsurları ayırt etmesi, yönergeyi aklında tutması ve uygun tepkiyi vermesi gerekiyor.

PürDikkat’in kademeli görev yapısı, öğrencilerin dikkatlerini belirli bir hedefe yönlendirmelerine ve görev süresince bu dikkati korumalarına imkan tanıyor. Görevlerin işlem basamaklarıyla ilerlemesi ise öğrencilerin çalışma belleği, sıralama ve planlama gibi bilişsel becerilerini kullanmasını destekliyor.

PürDikkat ile dikkat becerileri dijital ortamda desteklenecek

Tekrar edilebilen etkinlikler ve anlık geri bildirimler sayesinde öğrenciler, yaptıkları işlemlerin sonucunu görebiliyor, gerektiğinde yeniden deneyebiliyor ve görevleri adım adım tamamlayabiliyor.

Oyun sürecinde, sınıf ortamında etkili öğrenme için önemli olan tepkileri kontrol etme, yönergeyi yeniden inceleme ve tekrar odaklanma gibi beceriler de dijital ortamda destekleniyor.

PürDikkat, eğitim ortamlarında yürütülen dikkat geliştirme çalışmalarını destekleyen, süreç odaklı ve işlevsel bir dijital öğrenme etkinliği olarak kullanılabilecek.

Uygulama ile öğrencilerin dikkat becerilerine ilişkin alt alanlardaki gelişimleri izlenebilecek ve bu gelişimlere yönelik değerlendirme profili oluşturulabilecek.

Eğitimde dijitalleşme, erişilebilirlik ve bireysel farklılıklara duyarlı öğrenme ortamları oluşturma çalışmaları kapsamında geliştirilen PürDikkat ile öğrencilerin dikkatlerini geliştirme, sürdürme ve görev hedefinde kalma becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

PürDikkat oyununa, EBA’da yer alan Özel Eğitim Materyal Platformu üzerinden ulaşılabiliyor.