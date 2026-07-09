NATO zirvesinin resmi menüsünü hazırlayan şef Osman Sezener, sofranın hikayesini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünya liderleri, heyetler ve devlet başkanlarının eşleri için hazırlanan resmi menüler, Türkiye’nin gastronomi zenginliğini uluslararası misafirlere tanıttı. Zirvenin resmi menüsünü hazırlayan üç şeften biri olan Osman Sezener, hazırlık sürecine, menüde yer alan lezzetlere ve organizasyonun mutfak operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın en saygın restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi’nin 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisine işlettiği 3 restoranıyla dahil olan Sezener, Bodrum’daki restoranında yaptığı açıklamada, menüdeki seçimleri özel bir felsefeyle hazırladıklarını, yedi bölgenin her birinden coğrafi işaretli ürünleri ve misafirlere tanıtmak istedikleri lezzetleri bir araya getirdiklerini belirtti.

Sezener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü’nde devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine verilen yemeğin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafirler, delegasyonlar ve basın mensupları için sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerini kapsayan büyük açık büfeler hazırladıklarını anlattı.

“Yedi bölgemizden yedi ayrı meze”

Devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine verilen yemeğin özel yaptırılmış çini tabaklarda şık bir sunumla ikram edildiğini aktaran Sezener, şunları söyledi:

“First Lady’lerin yemeğinde Urla’nın sakız enginarı vardı. İlk başta yedi bölgemizden yedi ayrı mezenin farklı sunumları yer aldı. Bunun içinde Erzincan tulumuyla özel bir bal, Karadeniz’den Trabzon tereyağı, Antalya’dan hibeş ve tarhana mezesi vardı. Yemeğe geçildiğinde ise enginar ve Bodrum’dan gambilya favası olan bir tabağımız sunuldu. Nektarin ve Seferihisar’ın armola peynirinden oluşan semizotlu bir salata, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve yaprak sarmanın farklı bir yorumu ikram edildi. Ana yemek olarak firik bulguruyla uzun pişmiş dana kaburga veya Çeşme’nin damla sakızıyla yapılmış soslu lahoz balığı seçeneği sunuldu. Tatlıda ise Ege’den gelen özel bir yoğurtla beyaz çikolatalı yoğurt mus ve orman meyveleri yer aldı.”

Açık büfelerde Türkiye’nin yöresel lezzetleri sunuldu

Osman Sezener, açık büfelerde de Tire köfteden Urla’nın ahtapot yemeklerine, kalamardan balık yahnisine, Adana kebaptan taze kesilmiş dönere ve keşkeğe kadar birçok yöresel ürünün bulunduğunu dile getirdi.

Misafirlerin Türkiye’nin her bölgesinden yemek tatmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan Sezener, yemeklerle ilgili geri dönüşlerin çok iyi olduğunu, konukların yemekten sonra gelip teşekkürlerini ilettiğini ifade etti.

“Ülke olarak çok güzel bir ağırlama yaptık”

Sezener, orada olmanın kendisi açısından da gurur verici bir durum olduğunu belirterek, “Özellikle Urla’nın sakız enginarını çok güzel bulduklarını söylediler, bölgesel ürünleri çok sevdiler. Böyle güzel bir sofrada Türk yemeğini tattıkları için hepsi ayrı ayrı teşekkür etti. En çok Urla sakız enginarına hayran kaldılar. Onun haricinde Çeşme’nin damla sakızı sosuyla yapılan lahoz balığı onlar için çok farklı bir deneyim oldu. Genel olarak çok güzel bir ağırlama yaptık ve bu NATO Zirvesi’nden geriye kalan çok güzel yemek hikayeleriyle onları ülkelerine uğurladık.” ifadelerini kullandı.

20 binden fazla kişiye yemek servisi yapıldı

Zirvede Cumhurbaşkanlığının mutfak ekibiyle koordineli çalıştıklarını, toplamda en az 70 kişilik bir mutfak kadrosuyla 20 bin kişiden fazla kişiye yemek servisi yaptıklarını aktaran Sezener, bu organizasyonun kendisi ve ekibi için büyük bir tecrübe olduğunu kaydetti.

Yemek hazırlıklarının haftalar öncesinden planlandığına ve Türkiye’nin her yerinden özel ürünlerin temin edildiğine işaret eden Sezener, “Sayın Emine Erdoğan da bu konuyla ilgili en ince detayına kadar bizimle ilgilendi. Oturduk, konuştuk. En sonuna kadar getirip çok detaylı bir işi çok güzel bir şekilde bitirdik. Tüm yemekleri Emine Erdoğan test etti ve bütün hepsi onaydan geçip öyle misafirlere sunuldu.” dedi.