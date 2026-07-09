09 Temmuz 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:21 Süper Lig’de yeni sezonun yol haritası belli oldu: Derbi haftaları açıklandı
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü
AjansHaber Gündem Ay Yıldız Karargahı dev projede yükseliyor

Ay Yıldız Karargahı dev projede yükseliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında buluşturacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı, 12 milyon metrekarelik alanda hizmet verecek. Dev proje, büyüklüğü ve altyapısıyla dünyanın en büyük askeri yerleşkeleri arasında yer alacak.

Yayınlanma
14
Ay Yıldız Karargahı dev projede yükseliyor
KAYNAK: (AA)

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak karargah, toplam 12 milyon metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. Yaklaşık 1680 futbol sahası büyüklüğündeki yerleşkenin toplam inşaat alanı 2 milyon metrekare olarak planlanırken, bunun 1 milyon metrekarelik bölümü tamamlandı.

Projenin tamamlanmasıyla Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nın, ABD Savunma Bakanlığı binası Pentagon’dan 3 kat, NATO Karargahı’ndan ise 4 kat daha büyük olması öngörülüyor.

Dev altyapı ve yüksek kapasite

Çevre duvarı 6,5 kilometre uzunluğunda olan yerleşkede, her biri toplamda 3 bin 200 kişilik kapasiteye sahip 5 konferans salonu bulunacak. Ayrıca, yapımı 1 yılda tamamlanan ve 10 bin metrekarelik alana kurulan Yıldız binası ile 6 bin 400 araç kapasiteli 6 kapalı otopark da proje kapsamında yer alıyor.

Milyonlarca metreküplük inşaat hacmi

Projede toplam 19 milyon metreküp kazı gerçekleştirilecek. İnşaat sürecinde, Keops Piramidi’nin yaklaşık hacmine denk gelen 2 milyon metreküp beton ile Eyfel Kulesi’nde kullanılan çeliğin 22 katına karşılık gelen 125 bin ton çelik kullanılması planlanıyor. Yerleşke içerisinde ayrıca 25 kilometre uzunluğunda kışla içi yol ağı oluşturulacak.

Geniş yeşil alan oluşturulacak

Karargah yerleşkesinde, Londra’daki Hyde Park’ın yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde peyzaj alanı oluşturulacak. Bu kapsamda 1 milyon bitki ve ağaç dikilecek, toplam 2 milyon metrekare yeşil alan düzenlenecek.

Yerleşkede ayrıca 44 bin 800 kilometre kablo hattı, 168 bin aydınlatma elemanı ve 25 bin fiber optik kablo kapasitesiyle kapsamlı bir teknik altyapı da hayata geçirilecek.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
#Gündem / 09 Temmuz 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde liderlerle peş peşe görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde liderlerle peş peşe görüştü
#Gündem / 09 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
Gündem
NATO Zirvesi gözleri Türk savunma sanayisine çevirdi: Belçika Savunma Bakanından "Türkiye" mesajı
NATO Zirvesi gözleri Türk savunma sanayisine çevirdi: Belçika Savunma Bakanından "Türkiye" mesajı
Gündem
NATO Zirvesi’nde Türk dokunuşları: Diplomasi trafiğine, kültür ve misafirperverlik eşlik etti
NATO Zirvesi’nde Türk dokunuşları: Diplomasi trafiğine, kültür ve misafirperverlik eşlik etti
750 milyon liralık yasa dışı bahis ağına darbe
750 milyon liralık yasa dışı bahis ağına darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.