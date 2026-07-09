Ay Yıldız Karargahı dev projede yükseliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak karargah, toplam 12 milyon metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. Yaklaşık 1680 futbol sahası büyüklüğündeki yerleşkenin toplam inşaat alanı 2 milyon metrekare olarak planlanırken, bunun 1 milyon metrekarelik bölümü tamamlandı.

Projenin tamamlanmasıyla Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nın, ABD Savunma Bakanlığı binası Pentagon’dan 3 kat, NATO Karargahı’ndan ise 4 kat daha büyük olması öngörülüyor.

Dev altyapı ve yüksek kapasite

Çevre duvarı 6,5 kilometre uzunluğunda olan yerleşkede, her biri toplamda 3 bin 200 kişilik kapasiteye sahip 5 konferans salonu bulunacak. Ayrıca, yapımı 1 yılda tamamlanan ve 10 bin metrekarelik alana kurulan Yıldız binası ile 6 bin 400 araç kapasiteli 6 kapalı otopark da proje kapsamında yer alıyor.

Milyonlarca metreküplük inşaat hacmi

Projede toplam 19 milyon metreküp kazı gerçekleştirilecek. İnşaat sürecinde, Keops Piramidi’nin yaklaşık hacmine denk gelen 2 milyon metreküp beton ile Eyfel Kulesi’nde kullanılan çeliğin 22 katına karşılık gelen 125 bin ton çelik kullanılması planlanıyor. Yerleşke içerisinde ayrıca 25 kilometre uzunluğunda kışla içi yol ağı oluşturulacak.

Geniş yeşil alan oluşturulacak

Karargah yerleşkesinde, Londra’daki Hyde Park’ın yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde peyzaj alanı oluşturulacak. Bu kapsamda 1 milyon bitki ve ağaç dikilecek, toplam 2 milyon metrekare yeşil alan düzenlenecek.

Yerleşkede ayrıca 44 bin 800 kilometre kablo hattı, 168 bin aydınlatma elemanı ve 25 bin fiber optik kablo kapasitesiyle kapsamlı bir teknik altyapı da hayata geçirilecek.