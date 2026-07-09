Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde liderlerle peş peşe görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve süresince ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başta olmak üzere çok sayıda liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO, savunma ve bölgesel krizler masadaydı

Erdoğan’ın temaslarında NATO’nun caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi, savunma sanayii iş birlikleri, Avrupa güvenliği, Türkiye-AB ilişkileri, Gazze, İran ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini desteklediklerini ancak bunun transatlantik bağın yerine geçemeyeceğini vurgularken, Avrupa Birliği’nin savunma girişimlerinde AB üyesi olmayan müttefiklerin de yer alması gerektiğini ifade etti.

Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için Türkiye’nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, İran ve Ukrayna’daki savaşların ise diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Trump’a resmi karşılama

Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “A+ tipi” resmi törenle ağırlanan Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, F-35 programına ilişkin daha önce verilen taahhütleri hatırlatarak, zirve kapsamında yapılacak temaslardan olumlu sonuç beklediğini söyledi.

Liderler onuruna resepsiyon düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde akşam yemeği ve resepsiyon verdi.

Konuk liderler Mehteran Birliği tarafından karşılanırken, davetlilere Türk mutfağından seçkin lezzetler ikram edildi.

Ana oturum gerçekleştirildi

Zirvenin ikinci gününde Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve liderlerle aile fotoğrafında yer aldı. Toplantı öncesinde Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump’la ayaküstü sohbet etti.

İkili görüşmeler devam etti

Ana oturumun ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yapılan görüşmede savunma sanayii, yatırım, enerji ve ticaret alanlarındaki iş birliği ele alınırken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmede savunma sanayii ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi değerlendirildi.

Birleşik Krallık ile savunma ortaklığı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi imzalandı.

Belgeyle iki ülkenin birbirlerinin savunmasına ve Kuzey Atlantik Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine yönelik güçlü taahhütleri teyit edildi.

Suriye ve AB ile temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde Türkiye’nin Suriye’nin yeniden imarına ve istikrarına desteğinin süreceğini vurguladı.

Zirvenin ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i çalışma yemeğinde kabul eden Erdoğan, Türkiye’nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirve sonunda yeni görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ayrıca Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.