Filenin Sultanları Japonya’yı devirdi: VNL’de final kapısı açıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nin (VNL) üçüncü etabındaki üçüncü karşılaşmasında ev sahibi Japonya’yı 3-1 yendi.
Japonya’nın Osaka kentinde oynanan mücadelede milli takım, Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25’lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla turnuvadaki 11. maçında 8. galibiyetini elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 yenilgiyle 4. sıraya yükseldi. Puan tablosunun ilk sırasında yer alan ABD’nin ise 11 maçta 9 galibiyeti bulunuyor.
Ay-yıldızlılar, Japonya karşısında aldığı galibiyetle Çin’de düzenlenecek VNL Finalleri’ne katılmayı garantiledi.
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’nde oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL’nin üçüncü etabındaki son maçında yarın TSİ 09.30’da Tayland ile karşı karşıya gelecek.