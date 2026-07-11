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AjansHaber Spor Filenin Sultanları Japonya’yı devirdi: VNL’de final kapısı açıldı

Filenin Sultanları Japonya’yı devirdi: VNL’de final kapısı açıldı

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nin üçüncü etabında ev sahibi Japonya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’de düzenlenecek VNL Finalleri’ne katılma hakkı kazandı.

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Filenin Sultanları Japonya’yı devirdi: VNL’de final kapısı açıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nin (VNL) üçüncü etabındaki üçüncü karşılaşmasında ev sahibi Japonya’yı 3-1 yendi.

Japonya’nın Osaka kentinde oynanan mücadelede milli takım, Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25’lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla turnuvadaki 11. maçında 8. galibiyetini elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 yenilgiyle 4. sıraya yükseldi. Puan tablosunun ilk sırasında yer alan ABD’nin ise 11 maçta 9 galibiyeti bulunuyor.

Ay-yıldızlılar, Japonya karşısında aldığı galibiyetle Çin’de düzenlenecek VNL Finalleri’ne katılmayı garantiledi.

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’nde oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL’nin üçüncü etabındaki son maçında yarın TSİ 09.30’da Tayland ile karşı karşıya gelecek.

 

#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#2026 Fıvb Kadınlar Milletler Ligi
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