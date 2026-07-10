Mbappe kilidi açtı, Fransa yarı finale çıktı: Fransa 2-0 Fas

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Boston’da oynanan mücadelede Fransa, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Karşılaşmada Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çaldı. Tello’nun yardımcılıklarını Pablo Belatti ve Gabriel Chade yaptı.

Turnuvada üst üste 3. kez yarı finale kalan Fransa, 14 Temmuz’da Dallas’ta İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bounou, ilk yarıda Fransa’ya geçit vermedi

Karşılaşmaya tempolu başlayan Fransa, ilk bölümde oyunun kontrolünü eline aldı. Net pozisyonlar bulan ve penaltı atışı kazanan Fransızlar, Fas kalecisi Bounou’yu aşmayı başaramadı.

İlk devrede baskılı oynayan Fransa, aradığı golü bulamayınca soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda baskısını artıran Fransa, Doue’nin pasıyla ceza alanına giren Mbappe’nin sol çaprazdan yaptığı falsolu vuruşla 60. dakikada öne geçti.

Fransa, bu golden 6 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Mbappe’nin pasıyla ceza alanına giren Dembele’nin yerden vuruşunda top, kaleci Bounou’nun müdahalesine rağmen köşeden ağlarla buluştu.

Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fransa, sahadan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

VAR incelemesi tribünleri ayağa kaldırdı

Mbappe’nin kullanacağı penaltı atışı öncesinde yapılan VAR kontrolünün 3 dakika 10 saniye sürmesi tribünlerde tepkiye neden oldu.

Taraftarlar uzun süren incelemeyi ıslıklarla protesto ederken, kontrolün ardından Mbappe’nin penaltısını kaleci Bounou’nun kurtarmasıyla tribünlerden coşkulu bir uğultu yükseldi.

Bounou penaltılardaki başarısını sürdürdü

Fas Milli Takımı’nın kalecisi Bounou, Dünya Kupası’nda kalesinde kullanılan 9 penaltının yalnızca 2’sinde gol yedi.

Deneyimli file bekçisi, bu penaltıların 4’ünü kurtarırken, 3 atışta ise top çerçeveyi bulmadı.

Mbappe’den Dünya Kupası tarihine geçen performans

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 20 maçta forma giyen en genç futbolcu oldu.

Mbappe, 27 yaş 201 günlükken ulaştığı bu dereceyle, 1982 yılında 28 yıl 34 günlükken bu rekoru kıran Polonyalı Wladyslaw Zmuda’yı geride bıraktı.

Fas karşısında Fransa’yı öne geçiren Mbappe, turnuvadaki gol sayısını 8’e çıkararak Arjantinli Lionel Messi’yi yakaladı.

Fransız futbolcunun Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısı ise 20’ye yükseldi. Bu alanda Messi, 21 golle zirvede bulunuyor.

Turnuvada Afrika temsilcisi kalmadı

Fas’ın turnuvaya veda etmesiyle 2026 Dünya Kupası’nda Afrika kıtasını temsil eden takım kalmadı.

Son şampiyon Arjantin, turnuvada Avrupa kıtasından olmayan tek takım olarak yoluna devam ediyor.