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AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: "Ahbap Derneği soruşturması genişleyebilir"

Bakan Gürlek: "Ahbap Derneği soruşturması genişleyebilir"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğünü belirterek, ilk aşamada 22 kişinin gözaltına alındığını, MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini açıkladı.

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Bakan Gürlek: "Ahbap Derneği soruşturması genişleyebilir"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ahbap Derneği soruşturması sürüyor

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmanın devam ettiğini belirten Gürlek, soruşturmanın gizliliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir.”

Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in, hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı bulunmasına rağmen kaçma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle pazar günü gözaltına alındığını da söyledi.

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya da değinen Gürlek, soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, “Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var.” dedi.

“Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?” sorusuna ise Gürlek, “Evet, var.” yanıtını verdi.

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