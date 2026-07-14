Bakan Tekin: "FETÖ ile iltisaklı 33 bin kamu personelini ihraç ettik"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, örgütün eğitim yapılanmasına karşı yürütülen mücadeleyi anlattı. Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının FETÖ ile bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik kapsamlı tasfiye sürecini kararlılıkla yürüttüğünü söyledi.

“33 bin kamu personelini ihraç ettik”

15 Temmuz’un ardından FETÖ ile bağlantılı kamu personelinin kamudan çıkarıldığını belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlıkta 33 bin civarında kamu personelinin, tamamına yakını öğretmen olmak üzere ihraç işlemini yaptık. İltisak ve irtibatları ilgili kamu otoriteleri, emniyet, jandarma ve MİT’in tespit ettiği istihbarat bilgiler doğrultusunda. Peşinden 3 bin 500’e yakın kurum, okul, pansiyon ve benzeri yapının kapatılması sürecini yürüttük.”

Tekin, milli iradeye, demokrasiye ve Cumhuriyet’e zarar verebilecek hiçbir yapıya müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

“FETÖ eğitim üzerinden örgütlendi”

FETÖ’nün dershane ve okullar aracılığıyla toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediğini belirten Tekin, örgütün eğitimi en önemli araç olarak kullandığını söyledi.

Tekin, 28 Şubat sürecinde FETÖ’nün vesayetçi yapılarla birlikte hareket ettiğini savunarak, dershane ve okulların bu dönemde hızla yaygınlaştığını ifade etti.

17-25 Aralık sürecine dikkat çekti

Dershanelerin özel okula dönüştürülmesine yönelik hazırlıkların FETÖ tarafından engellenmeye çalışıldığını belirten Tekin, bu süreçte tehditlerle karşılaştıklarını anlattı.

Tekin, hazırlanan düzenlemelerin kamuoyuna sızdırılmasının ardından “45 gün sonra hiçbiriniz olmayacaksınız” şeklinde tehdit aldıklarını belirterek, bu sürecin 17-25 Aralık girişimiyle devam ettiğini söyledi.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile mücadele sürecek”

FETÖ benzeri yapıların yeniden oluşmasını önlemek amacıyla eğitim müfredatında önemli değişiklikler yaptıklarını belirten Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin milli ve manevi değerleri esas aldığını ifade etti.

Tekin, çocukların Cumhuriyet’e, demokrasiye ve milli değerlere yönelik tehditleri tanıyacak şekilde yetiştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Özel okullarda denetim vurgusu

Özel öğretim kurumlarının sıkı şekilde denetlendiğini belirten Tekin, velilerin okul tabelalarındaki karekod üzerinden kurumun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilip edilmediğini kontrol edebileceğini söyledi.

Tekin, Bakanlığın onayı bulunmayan hiçbir kurumun resmi eğitim faaliyeti yürütemeyeceğini vurguladı.

“Türkiye Maarif Vakfı 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor”

Yurt dışındaki FETÖ yapılanmasına karşı da çalışmaların sürdüğünü belirten Tekin, Türkiye Maarif Vakfı’nın bugün 60’ın üzerinde ülkede 100 binden fazla öğrenciye eğitim verdiğini ifade etti.

Tekin, Türkiye’nin yabancı ülkeleri FETÖ yapılanmasına karşı uyarmaya devam ettiğini ve ihtiyaç duyan ülkelere Maarif Vakfı aracılığıyla eğitim desteği sunduğunu söyledi.

“15 Temmuz ve darbeler müfredatta yer alıyor”

Öğrencilerin demokrasi bilincini güçlendirmek amacıyla müfredatta değişiklik yaptıklarını belirten Tekin, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz’un Cumhuriyet tarihi kapsamında öğrencilere anlatıldığını ifade etti.

Tekin, çocukların anayasal düzeni hedef alan antidemokratik girişimleri öğrenmesinin, demokrasi kültürünün gelişmesi ve milli birlik bilincinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.