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AjansHaber Gündem İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle yarın 03.00-15.00 saatleri arasında Üsküdar ve Beşiktaş’ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları başta olmak üzere bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
KAYNAK: (AA)

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu” nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemesini açıkladı.

Valiliğin açıklamasına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yarın saat 03.00 ile 15.00 arasında bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak.

Köprü bağlantıları ulaşıma kapanacak

Kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında D-100 güney yol Beşiktaş- Sarıyer ayrımları ile D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkilerinde trafik akışı durdurulacak.

Beşiktaş’ta kapatılacak yollar

Beşiktaş’ta trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:

• Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprüsü katılımı

• Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı

• Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı

• Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı

• Barbaros Bulvarı’ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzey katılımı

Üsküdar’da da trafik düzenlemesi uygulanacak

Üsküdar’da ise Beylerbeyi’nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi’nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi’nden köprüye katılım noktaları yarın saat 15.00’e kadar araç trafiğine kapalı olacak.

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