Türkiye rüzgar ve güneş enerjisi kurulumlarında ilk 10’da yer aldı

Uluslararası enerji analiz ve araştırma kuruluşu BloombergNEF’in (BNEF), Türkiye’nin enerji dönüşümünü ele aldığı “Turkey Transition Factbook 2026” raporunda, yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, batarya ve elektrikli araç ekosistemi, temiz sanayi, karbon piyasaları ve enerji dönüşümünün finansmanına ilişkin mevcut tablo ile 2035 ve 2050 projeksiyonları incelendi.

Raporda yer alan bilgilere göre, Türkiye 2025’te rüzgar enerjisi kurulumlarında küresel ölçekte 5’inci, güneş enerjisi kurulumlarında ise 10’uncu sırada yer aldı. Böylece Türkiye, her iki teknolojide de dünyanın önde gelen pazarları arasında konumlandı.

Türkiye’de 2026-2035 döneminde toplam 25 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması bekleniyor. Bu dönemde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinin, yeni rüzgar kurulumlarının yaklaşık yüzde 37’sini oluşturması bekleniyor.

Geçen yıl lisans alan yaklaşık 19 gigavatlık depolamalı rüzgar enerjisi santrali projesinin hayata geçirilmesiyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinde kayda değer artış öngörülüyor.

Depolama teknolojilerindeki ilerlemenin, rüzgar enerjisinin elektrik sistemindeki payını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Daha yüksek oranda baz yük talebinin karşılanabilmesi için ise ilave rüzgar ve batarya yatırımlarına ihtiyaç duyulduğu değerlendiriliyor.

Güneş enerjisi kapasitesinin 2030’a kadar ikiye katlanması öngörülüyor

Türkiye, 2025’te güneş enerjisi kurulumlarında 6,4 gigavatlık yeni kapasiteyle dünyada 10’uncu sırada yer aldı. Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün 2030’a kadar yaklaşık iki katına çıkacağı öngörülüyor.

Geçen yıl devreye alınan yeni güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 84'ünü, ağırlıklı olarak öz tüketim amacıyla kurulan lisanssız güneş enerjisi santralleri oluşturuyor.

Lisanssız güneş enerjisi projelerinin 2026’da da yeni kurulumların ana kaynağı olmayı sürdürmesi bekleniyor. 2028-2035 döneminde ise YEKA ihaleleri ve büyük ölçekli yatırımların etkisiyle lisanslı güneş santrallerinin kurulumlar içindeki payının artacağı öngörülüyor.

YEKA ihalelerinin yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile geliştirilen iş birlikleri de güneş enerjisi yatırımlarını destekleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Batarya depolama yatırımlarında hızlı büyüme bekleniyor

Türkiye’de batarya depolama pazarının yakın dönemde hızlı büyüme kaydetmesi bekleniyor. Batarya maliyetlerindeki düşüş, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artış ve yerli üretim kapasitesinin gelişmesiyle enerji depolama yatırımlarının ivme kazanacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’nin 2035 yılına kadar 8 gigavat batarya depolama kapasitesine ulaşarak enerji dönüşümünü hızlandırması öngörülüyor. Kurulacak depolama kapasitesinin yaklaşık yüzde 90’ının ise şebeke ölçekli projelerden oluşması bekleniyor.

Son dönemde yapılan lisans düzenlemeleriyle yeni şebeke ölçekli depolama lisanslarının yalnızca rüzgar ve güneş santralleriyle entegre projelere verilmesi de yatırımları destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.