Ticaret Bakanlığından engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, planlı ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla dijitalleşme odaklı uygulamaların geliştirilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebildiği, bu kapsamda engelli komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin başvuruların ise e-Devlet üzerinden sunulan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla alındığı ifade edildi.

Randevu sistemi eylülde başlıyor

Başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı yürütülmesi ve vatandaşların bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla geliştirilen randevu sisteminin eylül ayında kullanıma sunulacağı bildirildi.

Yeni uygulamayla birlikte komisyon değerlendirmelerinin e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, her başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlandığı kaydedildi.

Başvuru sahiplerinin kendilerine uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılabileceği belirtilen açıklamada, sistem sayesinde komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve bekleme sürelerinin azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlayacak dijital uygulamaları hayata geçirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.