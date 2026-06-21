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AjansHaber Gündem Ankara'da yasa dışı otoparkçılık yaptığı belirlenen 30 şüpheli yakalandı

Ankara'da yasa dışı otoparkçılık yaptığı belirlenen 30 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde korsan otoparkçılık yaparak haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda, şüphelilerin cadde, sokak ve işletme önlerinde park yeri arayan sürücülerden para talep ettiği tespit edildi.

Nöbetçi Editör
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Ankara'da yasa dışı otoparkçılık yaptığı belirlenen 30 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalanan şüpheliler hakkında yasa dışı otoparkçılık suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kamuya açık alanlarda "park ücreti" adı altında para talep edilmesinin yasa dışı olduğu hatırlatılarak, vatandaşların bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları ve emniyet birimlerine bildirimde bulunmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

#Yasa Dışı Otopark
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