Meteoroloji fırtına ve kuvvetli yağış için uyardı

Yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınaya karşı tedbir çağrısı

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Doğu Karadeniz’de kuvvetli sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz’de ise yarın sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.