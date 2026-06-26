İstanbul’da otomobilde 21,6 kilo eroin ele geçirildi: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Beylikdüzü’nde bir aracı takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon

Ekipler, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda seyir halindeki otomobilde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine araca operasyon düzenlenerek 2 şüpheli yakalandı.

21,6 kilo eroin ele geçirildi

Operasyon kapsamında otomobilde yapılan aramalarda toplam 21 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğünegötürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.