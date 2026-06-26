Gümrükler Muhafaza ekiplerinden uyuşturucuya ağır darbe: 108,7 ton madde ele geçirildi

Bakanlıktan 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

3 yılda binlerce operasyon

Açıklamaya göre Gümrükler Muhafaza birimleri, 2023’te 727 operasyonda 11 ton 976 kilogram, 2024’te 1362 operasyonda 24 ton 313 kilogram, 2025 yılında ise 934 operasyonda 35 ton 995 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

2026 yılı Haziran ayı itibarıyla ise 407 operasyonda 36 ton 403 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

Toplamda 108,7 ton uyuşturucu yakalandı

Son verilerle birlikte 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 3 bin 430 olayda 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kritik noktalarda yoğun denetim

Uyuşturucuyla mücadelede Gürbulak, Kapıkule, Habur, İpsala ve Kapıköy gümrük kapıları ile İstanbul, Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarında yoğun operasyonlar yürütüldüğü belirtildi.

Narkokim ekipleri ve yeni laboratuvar sistemi

Açıklamada ayrıca, Narkokim özel ekiplerinin oluşturulduğu, 2020 yılında kurulan Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü ile teknik ve analitik kapasitenin güçlendirildiği ifade edildi.

“Mücadele kararlılıkla sürecek”

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin insan kaynağı, ileri teknoloji ve kurumlar arası koordinasyonla aralıksız sürdüğü vurgulanarak, gençlerin ve toplumun korunması için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.