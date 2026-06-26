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Şile Belediyesi soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Şile Belediyesi soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediyede doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet karşılığında haksız menfaat sağlandığını tespit etti.

İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul ve İzmir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma genişletildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, daha önce “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla Şile Belediyesine yönelik operasyonlar düzenlenmişti.

Daha önce de çok sayıda tutuklama yapılmıştı

Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış, belediye başkanı dahil 5 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda yürütülen ikinci dalga operasyonda ise 22 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 15’i tutuklanmış, 7’si adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

#Şile Belediyesi
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