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AjansHaber Gündem İçişleri Bakanlığından sahipsiz köpek saldırılarıyla ilgili 3 belediye başkanı hakkında işlem

İçişleri Bakanlığından sahipsiz köpek saldırılarıyla ilgili 3 belediye başkanı hakkında işlem

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz köpeklerin neden olduğu saldırılar ve belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin incelemeler kapsamında 2 belediye başkanı hakkında soruşturma, 1 belediye başkanı hakkında ise ön inceleme izni verdi.

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İçişleri Bakanlığından sahipsiz köpek saldırılarıyla ilgili 3 belediye başkanı hakkında işlem
KAYNAK: (AA)

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz köpek saldırılarına ilişkin yürütülen incelemeler kapsamında, Muğla’nın Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Erzurum’un Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni, Şanlıurfa’nın Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında ise araştırma/ön inceleme izni verildiğini açıkladı.

Köyceğiz ve Narman’da soruşturma izni

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahipsiz köpeklerin neden olduğu ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden olaylara ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik inceleme ve soruşturma süreçlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, son iki yılda ise 37 kişinin köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğünün tespit edildiği ifade edildi.

Erzurum’un Narman ilçesinde de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar’ın çeşitli yerlerinden yaralandığı hatırlatıldı.

Yapılan incelemelerde, Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmediğinin belirlendiği aktarıldı.

Narman Belediyesinin ise sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları etkin şekilde toplamadığı ve meydana gelen saldırıda mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edildiği bildirildi.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi.

Hilvan Belediye Başkanı hakkında ön inceleme

Bakanlık açıklamasında, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde belediyenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, gerekli ödeneği ayırmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis etmediği iddiaları üzerine yürütülen inceleme sonucunda, Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında araştırma/ön inceleme izni verildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir.” ifadelerine yer verildi.

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