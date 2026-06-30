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AjansHaber Gündem Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 362 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 362 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Şanlıurfa merkezli 11 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkokapan Şanlıurfa” operasyonunda 251 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 362 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 362 şüpheli hakkında gözaltı kararı
KAYNAK: (AA)

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 11 ilde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

251 adrese eş zamanlı baskın

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 5 ay süren teknik, fiziki ve analitik çalışmalar sonucunda mahalle ve sokak aralarında organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin tespit edildiğini söyledi.

Şıldak, operasyon kapsamında Şanlıurfa merkezli 11 ilde 251 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendiğini belirterek, 362 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Operasyona 2 bin 39 polis, 500 ekip, bir helikopter, bir İHA ve özel eğitimli dedektör köpeklerin katıldığını ifade eden Şıldak, şu değerlendirmede bulundu:

“Şanlıurfa merkezli 11 ilde 251 ayrı adreste eş zamanlı olarak Narkokapan Şanlıurfa uygulaması başarıyla gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 2 bin 39 kahraman polisimiz, 500 ekibimiz, bir helikopter, bir İHA ve özel eğitimli dedektör köpeklerimiz görev almış, suç ve suçlulara karşı devletimizin güçlü iradesi sahaya en güzel ve en etkin şekilde yansıtılmıştır.”

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulundu

Gözaltına alınan şüphelilerin suç geçmişlerinin incelendiğini aktaran Şıldak, kişilerin yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil yağma, silahlı tehdit, kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi çeşitli suçlarla da bağlantılı olduklarının belirlendiğini söyledi.

“Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek”

Operasyonla kentin huzurunu tehdit eden önemli bir yapının hedef alındığını vurgulayan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

“Hiç kimse gençlerimizin hayatını karartamayacak, ailelerimizin huzuruna kastedemeyecek, milletimizin geleceğini zehirleyemeyecektir. Uyuşturucunun sokaklarımızdan, mahallelerimizden ve şehirlerimizden tamamen temizlenmesi için mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.”

#şanlıurfa
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