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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi İstanbul’da yakalandı

Moğolistan tarafından “uyuşturucu madde ticareti” suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Moğolistan adli makamlarınca ülkeye iadesi talebiyle “uyuşturucu madde ticareti” suçundan kırmızı bültenle aranan D.T’nin Kağıthane’de bulunduğu belirlendi.

Ekiplerce 16 Temmuz’da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, şüpheli hakkında çeşitli kodlarla tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.T, hakkında yürütülen adli ve idari süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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