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AjansHaber Gündem Gaziantep merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Gaziantep merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 236 şüpheliden 171’i tutuklandı.

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Gaziantep merkezli yasa dışı bahis operasyonu
KAYNAK: (AA)

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 236 şüphelinin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 67’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 163’ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında başka suçtan cezaevinde bulunan 8 şüpheli hakkında da bu dosya kapsamında tutuklama kararı verildi. Böylece operasyonda tutuklanan şüpheli sayısı 171’e yükseldi.

Gaziantep merkezli 45 ilde 14 Temmuz’da düzenlenen operasyonda, yurt dışı merkezli bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve IBAN temin ederek organize şekilde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. İlk etapta 190 şüpheli gözaltına alınırken, devam eden çalışmalarda 46 şüpheli daha yakalanmıştı.

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