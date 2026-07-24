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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya ebediyete kadar ezan sesleriyle süslenecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya ebediyete kadar ezan sesleriyle süslenecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya ebediyete kadar ezan sesleriyle süslenecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Temmuz 2020’de 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yıl dönümünü kutladı.

“Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun”

Ayasofya’nın yeniden asli hüviyetine kavuşmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu… Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun.”

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