Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya ebediyete kadar ezan sesleriyle süslenecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Temmuz 2020’de 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yıl dönümünü kutladı.
“Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun”
Ayasofya’nın yeniden asli hüviyetine kavuşmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu… Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun.”